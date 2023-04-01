تبدأ شركات الغاز الطبيعي، تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أبريل 2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر، وللاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد فيما حددت الشركات الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء الفواتير الشهرية.

شركات الغاز تبدأ تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أبريل 2023

فيما تشهد محركات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث كبيرة عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أبريل 2023، وذلك لتسجيل قراءات العداد الغاز المنزلي وعدم تعرض العملاء والمواطنين لأي غرامات من قبل شركات قطاع البترول وتحديدا شركات قطاع الغاز.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أبريل 2023

لذلك يجب على المواطنين وعملاء الشركات المختلفه الدخول على هذا الرابط ( من هنا)

ثم اختيار خانة تسجيل قراءة العداد وبعد ذلك كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل ثم تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل وإدخال قراءات العداد في المكون من 10 أرقام في الخانة المخصصة لها ثم بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام ومع ظهور إجمالي المبلغ المطلوب يجب سداد قيمة الاستهلاك الشهري للغاز في أسرع الوقت.

وفي سياق متصل، يمكن لجميع المواطنين دفع فاتورة الغاز من خلال موقع الشركة الإلكتروني باستخدام بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى ذلك يمكن الدفع يتم الدفع من خلال محافظ إلكترونية منتشرة في جميع المناطق والمحلات التجارية وأكشاك الشوارع، بالإضافة إلى أن الدفع يمكن أن يتم عن طريق مكاتب البريد خلال ساعات العمل الرسمية.

وفي سياق منفصل، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع رامى الدكاني رئيس البورصة المصرية ورؤساء شركات قطاع البترول المٌقيدة بالبورصة المصرية لبحث التعاون بين الجانبين فى تنفيذ آليات تعزيز التداول لأسهم شركات القطاع المقيدة بالبورصة باعتبار أن البترول والغاز والبتروكيماويات فى مقدمة القطاعات الجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب والتي تتمتع بمؤشرات أداء قوية وربحية مرتفعة أهلت شركاته لتكون في صدارة الشركات المصرية الأكثر تداولاً بالبورصة فى عام 2022.