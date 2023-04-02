استفدنا من تجربتها فى التنمية.. ماذا قال ولى العهد السعودى عن مصر؟
تربط مصر بالسعودية علاقات قوية منذ قديم الزمن، وتتبادل الزيارات دائمًا بين البلدين، حيث يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم الأحد، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستدوم لبضع ساعات فقط، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار.
وكان لولي العهد السعودي العديد من التصريحات عن مصر نرصد أبرزها
- أكد على عمق العلاقات السياسية التاريخية بين البلدين الشقيقين وقوتها، خاصة في مواجهة التحديات التي تحيط بالبلدين، سواء كانت إقليمية أو دولية.
- يقول ولي العهد السعودي عن مصر أيضًا: ننظر دائمًا إلى تجربة مصر في البناء والتنمية أمامنا.
- الرئيس السيسي يعمل في كل المجالات وانطلق في مشروع تطوير العشوائيات والنقل والمواصلات والصحة والتعليم وبناء المدن الجديدة.
- استفدنا من التجربة المصرية في التحديث والتنمية.
- المصريون يعملون من أجل عودة مصر العظمى.
- مصر تقوم بإنشاء وحدات سكنية ومشاريع بنية تحتية تتزايد بشكل أكاد لا أصدقه.
- في كل مرة أزور مصر أجد جميع المسئولين يتفقدون المواقع ويعملون على الأرض من أجل استعادة مصر القوية.
- العلاقات السعودية المصرية صلبة وقوية ولا تتأثر بأي شكل من الأشكال.
- تاريخيًا مصر والسعودية دائمًا تقفان مع بعضهما البعض في كل الظروف والأوقات، ولن يتغير هذا الشيء أبدًا.