استفدنا من تجربتها فى التنمية.. ماذا قال ولى العهد السعودى عن مصر؟

تربط مصر بالسعودية علاقات قوية منذ قديم الزمن، وتتبادل الزيارات دائمًا بين البلدين، حيث يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم الأحد، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستدوم لبضع ساعات فقط، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار.

وكان لولي العهد السعودي العديد من التصريحات عن مصر نرصد أبرزها