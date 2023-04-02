الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استفدنا من تجربتها فى التنمية.. ماذا قال ولى العهد السعودى عن مصر؟

ولي العهد السعودى
ولي العهد السعودى

تربط مصر بالسعودية علاقات قوية منذ قديم الزمن، وتتبادل الزيارات دائمًا بين البلدين، حيث يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم الأحد، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستدوم لبضع ساعات فقط، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار.

وكان لولي العهد السعودي العديد من التصريحات عن مصر نرصد أبرزها

  • أكد على عمق العلاقات السياسية التاريخية بين البلدين الشقيقين وقوتها، خاصة في مواجهة التحديات التي تحيط بالبلدين، سواء كانت إقليمية أو دولية.
  • يقول ولي العهد السعودي عن مصر أيضًا:  ننظر دائمًا إلى تجربة مصر في البناء والتنمية أمامنا.
  • الرئيس السيسي يعمل في كل المجالات وانطلق في مشروع تطوير العشوائيات والنقل والمواصلات والصحة والتعليم وبناء المدن الجديدة.
  • استفدنا من التجربة المصرية في التحديث والتنمية.
  • المصريون يعملون من أجل عودة مصر العظمى.
  • مصر تقوم بإنشاء وحدات سكنية ومشاريع بنية تحتية تتزايد بشكل أكاد لا أصدقه.
  • في  كل مرة أزور مصر أجد جميع المسئولين يتفقدون المواقع ويعملون على الأرض من أجل استعادة مصر القوية.
  • العلاقات السعودية المصرية صلبة وقوية ولا تتأثر بأي شكل من الأشكال.
  • تاريخيًا مصر والسعودية دائمًا تقفان مع بعضهما البعض في كل الظروف والأوقات، ولن يتغير هذا الشيء أبدًا.
التجربة المصرية البناء والتنمية البلدين الشقيقين الأمير محمد بن سلمان الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العهد السعودي

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

انفجار خط غاز أرضى بحدائق القبة

محكمة الأسرة تعرض التصالح على أحمد عز وزينة فى دعوى الدفع أو الحبس

تاريخ الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسى وملك السعودية وولى عهده (تايم لاين)

القومى للإعاقة يثمن جهود الدولة فى الاهتمام بالمصابين بطيف التوحد

مدبولى: حريصون على تعزيز التعاون المشترك مع العراق فى مختلف المجالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

د. منى حلمى

هى تفعل المستحيل.. وهو لا يفعل الممكن

علي سعدة

لماذا سميت كذبة أبريل؟

إسراء شوقي

مصر والسعودية.. مصالحنا واحدة ورؤيتنا مشتركة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «1- 3»

لواء.حمدى البطران

مسلسل الإمام بين الواقع والدراما

أمل زيادة

بشارة واكيم

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية