الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من تبطين أكثر من 661 كم من الترع ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي قطاع الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لمشروع  تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها   خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأوضح المحافظ "وبحسب تقرير الري" أنه تم الانتهاء من تبطين 661.685 كم بتكلفة واحد مليار و665 مليون و700 ألف جنيهاً بنسبة تنفيذ 74.8%  تقريباً من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها وتقدر بـ884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384 ألف جنيهاً، تخدم 287 ألفا و229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألف و54فداناً باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311 مليون و384 ألف جنيهاً، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جينهاً، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 26 مارس الماضي.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة  والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع ،لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

الترع والمصارف البنية التحتية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المجاري المائية تأهيل وتبطين

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