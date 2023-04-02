الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل المحمية 11| هروب فرح وحمزة من مطاردة القرش

المحمية
المحمية

ينتظر محبي ومتابعي مسلسل الرسوم المتحركة “المحمية” عرض الحلقة 11، اليوم بعد أذان المغرب مباشرة على قناة الحياة، لمعرفة مصير فرح وحمزة بعد مطاردة القرش لهم.

مسلسل المحمية الحلقة 11

وكان تعرض كلا من فرح وحمزة لمطاردة القرش أثناء احضارهم لزهرة نادرة برتقالية اللون من الكهف الخطير بقاع المحمية، وذلك بعدما أكد لهم جدهم أن هذه الزهرة هى الوحيدة التي تصلح لمعالجة الاخطابوط “حكيم” خاصة وانه لا يوجد طبيب بيطري ليعالجه وينقذه من الموت.

وفي حلقة اليوم الـ 11 من مسلسل المحمية من المتوقع أن ينجح حمزة وفرح من الهروب من مطاردة القرش لهما، كما يصلان إلى حكيم في الوقت المناسب لإنقاذه عن طريق الزهرة النادرة ومعالجته بعد إصابته من سمك البارانا.

مسلسل المحمية الحلقة 10.. الدولفين يساعد "فرح وحمزة" للعثور على الزهرة النادرة ومطاردة شرسة من القرش

أبطال مسلسل المحمية 

المسلسل مكون 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة، بطولة أصوات: زياد الجندى في دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبوالعينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهانى عبدالحى في دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية «شارك» الشرير، ومعتز الشاذلى.

مخرج مسلسل المحمية يكشف تفاصيل العمل

ويقول أحمد مهدى مخرج المحمية إن العمل يتحدث عن توعية الأطفال بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الأسماك من الانقراض، مشيرًا إلى أنه انتهى من تسجيل جميع الحلقات.

صناع مسلسل المحمية

مسلسل المحمية من إخراج أحمد مهدى وحسين مجدى وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإنتاج هاشتاج عصام السقا، وإشراف عام إسلام عبدالحكيم.

أحداث مسلسل المحمية

تدور أحداث المحمية، حول سكان المحمية وفرح وحمزة حفيدى الجد، وتتعرض المحمية لخطر ويستطيعوا التغلب عليه بطرق ذكية.

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