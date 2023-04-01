مسلسل المحمية الحلقة 10.. الدولفين يساعد "فرح وحمزة" للعثور على الزهرة النادرة ومطاردة شرسة من القرش

يعرض مسلسل الرسوم المتحركة “المحمية” على شاشة قناة الحياة طوال الشهر الكريم، واستطاع ان يحقق نجاح كبير فور عرض أولى حلقاته خلال الأيام الماضية.

احداث مسلسل المحمية الحلقة 10

وظهر “حمزة وفرح”، خلال احداث مسلسل المحمية الحلقة 10 ، داخل قاع المحمية وهما يبحثان عن الزهرة النادرة لمعالجة “حكيم” المصاب بسبب سمك “البيرانا”، ليعرض عليهما “دولفين” المساعدة ويخبرهم عن مكان الزهرة النادرة، مؤكدًا انها تتواجد داخل “الكهف الخطر”، ويحذرهم من خطورة الكهف وان يكونا حريصين.

وخلال مسلسل المحمية الحلقة 10 ، يذهب “فرح وحمزة” إلى الكهف الخطر وبالفعل يعثران على الزهرة النادرة، ولكن بالمقابل يتعرضان لهجوم سمك القرش حيث حاولا أكلهما وانتهت الحلقة 10 من مسلسل المحمية على مطاردة سمك القرش لهما، لتظهر حلقة غد الـ 11 مصير “فرح وحمزة” بعد مطاردة القرش لهما.

يدور كرتون المحمية حول فرح وحمزة، وهما طفلان يعيشان في محمية طبيعية، ويحاول الثنائي حمايتها، وفجأة يحدث خطر كبير يهدد هذه المحمية، ويتم تعريف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهم.

عدد حلقات مسلسل المحمية

المسلسل مكون 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة، بطولة أصوات: زياد الجندى في دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبوالعينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهانى عبدالحى في دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية شارك الشرير، ومعتز الشاذلى، من أخراج أحمد مهدي وحسين مجدي، وسيناريو وحوار باسل مجدي.

جدير بالذكر أن، كشفت شبكة قنوات الحياة أن المسلسل الكرتوني المحمية يعرض يوميا على شاشتها الساعة 6:15 مساء، وسيتغير موعد عرض المسلسل مع تقدم أيام الشهر ليكون بعد أذان المغرب مباشرة، كما تعرض حلقة جديدة من المسلسل يوميا عبر منصة Watchit الإلكترونية قبل هذا الموعد بقليل.