الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مخرج «المحمية»: «المتحدة» فتحت الباب أمام صناعة محتوى الطفل من جديد

المحمية
المحمية

قال حسين مجدي، مخرج مسلسل الأطفال «المحمية»، إن المسلسل حقق ما كان مطلوبًا، حيث حظي بإعجاب الأطفال ونجح في جذب انتباههم، منوهًا بنجاح المسلسل تربويًا وترفيهيًا، فيما نال العمل إعجاب الكبار أيضًا وأصبحوا سعداء بالجودة التي يقدمها العمل والألوان والحركة والشخصيات والموضوع.

وأضاف لـ«الدستور» أن المسلسل هدفه الأساسي تعريف الأطفال بوجود حياة بحرية ومحميات وأن هناك مخاطر من الممكن أن تهدد الحياة والبيئة والإنسان، موضحًا: «دورنا - حتى لو كنّا أطفالًا - أن نتصدى لذلك الخطر من خلال إزالة القمامة من الشواطئ».

وتابع مخرج «المحمية»: «ما نقدمه في العمل هو توفير حلول بسيطة بعيدة عن التكنولوجيا مثل استخدام الإسفنج ضد القرش والفلفل الأسود أمام البيرانا واستخدام كل ما هو مُتاح من الطبيعة لحماية البيئة».

وأكد المخرج حسين مجدي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فتحت الباب أمام صناعة الكارتون ومحتوى الطفل مرة أخرى وإنتاج تلك الأعمال مجددًا، مشيرًا إلى أن «كوادر الشركة المتحدة لديها القدرة على فهم وتحليل ما نقدمه وهو ما سهّل علينا كثيرًا خلال الفترة الماضية».

واختتم: «نتمنى أن تكون هناك آليات تطوير خلال الفترة المقبلة لزيادة الاهتمام بأعمال الطفل والمشاركة في المعارض الخارجية وغيرها».

الشركة المتحدة مسلسل المحمية أخبار مسلسلات رمضان السوشيال ميديا حماية البيئة

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