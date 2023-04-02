الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشدد على ترشيد الكهرباء بالمنشآت الحكومية

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وجّه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالالتزام بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمنشآت للمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بنسب تتراوح بين 75% و100% طبقاً لمقتضيات العمل، طوال ساعات العمل الرسمية، مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه احتياجات العمل الفعلية في بعض الأماكن الحيوية، مثل غرف العمليات والأزمات وغيرها. 

وأكد اللواء أشرف عطية أن ذلك يأتي تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ولتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن تنفيذ الخطة القومية لترشيد استهلاك الكهرباء. 

وشدد اللواء أشرف عطية على الالتزام باستخدام لمبات الليد الموفرة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها، مع إحلال واستبدال كشافات الصوديوم بأخرى موفرة للطاقة، وأيضاً استبدال العدادات التقليدية بأخرى كودية ومسبقة الدفع. 

وكلف مسئولي المحليات بالمتابعة الميدانية لإجراءات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة 75%، مع مراعاة عدم التأثير على حركة السير والسلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى إلزام المحال والمنشآت التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، فضلاً عن تكثيف المرور الميداني لرصد أي مخالفات أو محاولات لسرقة التيار الكهربائي. 

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