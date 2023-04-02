استمرار فعاليات مرحلة الـ23 من «كلنا واحد» للسلع المخفضة

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023.

وذلك لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة عدد 4 معارض رئيسية «سرادقات» بالقاهرة والجيزة، وكذا عدد 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

كما تم التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية «مستلزمات رمضان»، وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.