الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: حديث الرئيس السيسى عن الأزمة الاقتصادية الحالية طمأن نفوس المصريين

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة الأوضاع المعيشية لضباط وضباط صف وعدد من الجنود من رجال الجيش الثالث الميداني، في سيناء شرق قناة السويس، موضحًا أنها تعكس حرص الرئيس على متابعة الحالة المعنوية لجنوده، بالإضافة إلى تقدير الرئيس لجهودهم وتضحياتهم من أجل حماية الوطن، من مخاطر الجماعات الإرهابية في شمال سيناء.

وقال "عثمان"، إن حديث الرئيس مع الضباط وضابط الصف والجنود، حمل عددًا من الرسائل المهمة، حيث كشف الرئيس عن أن سيناء أصبحت أكثر أمانًا واستقرارًا بعد سنوات من الحرب خاضتها الدولة ضد الإرهاب، مؤكدًا على تضحيات رجال القوات المسلحة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن وحماية أراضيه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى حديث الرئيس عن الدور الوطني الذي لعبه مشايخ القبائل وأهالي سيناء في مساعدة أجهزة الدولة على مدار سنوات، مشيرًا إلى أنه رغم الحرب إلا أن الدولة المصرية عملت بالتوازي على تنمية سيناء من خلال ضخ استثمارات ضخمة وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية التى من شأنها تغيير حياة أهالى سيناء للأفضل.

وأكد النائب أحمد عثمان أن حديث الرئيس السيسي عن الأزمة الاقتصادية الحالية وأنها بعد سنوات ستصبح تاريخًا، بعث بالأمل والطمأنينة في نفوس المصريين، لكونه تأكيدًا على قدرة الدولة على تخطي التحديات مهما بلغت ومواصلة مسيرة التنمية والنهضة التى بدأتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية والتى طالت كل شبر في مصر.

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