الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لسرقته.. إعدام متهمين بقتل شاب فى الشرقية

إعدام
إعدام

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بتأييد إعدام متهمين قتلوا شابًا لسرقته بنطاق مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية رقم 11412 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد غياب "محمد السيد " 21 سنة سائق تروسيكل ومقيم مركز الزقازيق، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، الذى قاده العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، قيام كل "إسلام. ص" 20 سنة، مقيم بندر بلبيس وشقيقه "علي" 22 سنة كفيف، وصديقهما "صبحى. ش" 22 سنة مقيم بلبيس، وربة المنزل التي استدرجت المجني عليه.

حيث اتفق الشقيقان على سحب المجنى عليه إلى مركز بلبيس بحجة نقل كمية من الخردة، وعند صعوده الطابق الثانى كما طلب منه المتهمون تحميل الخردة على التروسكيل، قام المتهمون بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، وبتمزيق جسده بالسكين، ثم قاموا ببيع التروسيكل بمبلغ 2000 جنيه لأحد الأشخاص بمدينة بلبيس، وجرى القبض على 4 آخرين قاموا بشراء المسروقات مع علمهم بأنها مسروقة.

محكمة النقض مركز بلبيس سرق شاب قتل إعدام

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