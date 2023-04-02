حملة لصيانة وإحلال أعمدة الإنارة المائلة والآيلة للسقوط بوسط الإسكندرية

واصلت إدارة الكهرباء بحي وسط الإسكندرية، أعمال الصيانة والإنارة بشوارع الحي، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات، تحت إشراف عزة سعد رئيس حي وسط.

تم في هذا الصدد رفع الأعمدة الآيلة للسقوط، وزرع و تدعيم الشوارع بالأعمدة البديلة بشوارع ميران بالأزاريطة، سوتير، وحديقة الشلالات البحرية بمعرفة مقاول الصيانة السنوية الخاص بالحي، وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى استكمال أعمال دهان الأعمدة الزخرفية بالجزيرة الوسطى بشارع قناة السويس، وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بالحي.

كما تم دهان البردورات من الجانبين والجزيرة الوسطى بداية بنزينة شارع شامبليون حتى مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل بمشاركة وحدة التدخل السريع، استعدادًا لفصل الصيف وموسم الأعياد، وتم رفع مخلفات متنوعة من مستشفى جمال عبدالناصر، مخلفات أتربة ورديم من طريق الكورنيش بالشاطبي ناتج أعمال إحلال وتجديد الكابلات.

وفي سياق آخر، تم الدفع بحملة مكبرة بمشاركة اللواء صلاح أبوالدهب قائد شرطة المرافق، للتصدي لظاهرة الإشغالات والحواجز بمداخل ومحيط ميدان محطة مصر بحي وسط.

تابعت الحملة التمركز أمام مستشفى أحمد ماهر، سوق الميرغني، الخديوي، سلامة حجازي، محرم بك، ميدان محطة مصر، كينج عثمان، الخازن، إسماعيل مهنا، ايزيس، ابن الخطاب، وذلك للسيطرة على تلك المناطق ومنع عودة الإشغالات.

وأسفرت الحملة عن رفع 550 حالة إشغال، و90 من الحواجز والكاوتش، وتم إيداعها شرطة المرافق.

يأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وتيسيرًا لحركة المرور، وفتح الشوارع أمام المارة، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة، لإزالة الإشغالات والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور.

إحلال وتجديد الأعمدة المائلة والآيلة للسقوط

إحلال وتجديد الأعمدة المائلة والآيلة للسقوط

إحلال وتجديد الأعمدة المائلة والآيلة للسقوط