الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الطن بـ 230 ألف جنيه.. أسعار النحاس في الأسواق اليوم

النحاس
النحاس

يعد النحاس من العناصر الهامة والتي يبحث عن أسعارها الكثيرون، ترا لأنها تدخل في العديد من الصناعات، والتي لها أهمية اقتصادية كبري، وقد شهدت الأسعار حالة من الاستقرار منذ بداية العام الجاري 2023، في بورصة السلع.

ونستعرض في السطور التالية أسعار النحاس خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 2 أبريل، في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي

- أسعار النحاس الأحمر والأصفر الجديد

شهدت أسعار طن النحاس الأحمر استقرارًا اليوم لتسجل 230 ألف جنيه في بورصة المعادن.

بينما استقرت أسعار طن النحاس الأصفر لتسجل 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

وسجل كيلو النحاس اليوم في بورصة السلع ما بين 180 و297 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

وبلغ سعر طن النحاس الجديد 297 ألف جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

وسجل سعر الرفوف من النحاس الأصفر 299 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

- أسعار النحاس الخردة اليوم

سجلت أسعار النحاس الخردة، اليوم، سعر 100,000 جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

وبلغت أسعار النحاس الأحمر الخردة الخشن ما بين 157 و160 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

فيما تراوحت أسعار النحاس الأحمر الخردة الناعم ما بين 145 و155 جنيهًا في بورصة المعادن اليوم.

وبلغ سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 إلى 165 جنيهًا في بورصة المعادن اليوم.

وسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات في بورصة المعادن اليوم.

- أسعار النحاس الأحمر والأصفر الجديد - أسعار النحاس الخردة اليوم أسعار طن النحاس الأحمر أسعار النحاس الأحمر الخردة الخشن أسعار النحاس الأحمر الخردة الناعم

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