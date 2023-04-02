أقمار اصطناعية تكشف وجود نشاط نووي عال في كوريا الشمالية

كشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية وجود مستوى عالٍ من النشاط في المجمع النووي الرئيسي في كوريا الشمالية، كما ذكر مركز أبحاث، بعد أن دعا زعيم البلاد كيم جون[ أون إلى زيادة إنتاج "المواد النووية العسكرية".

وقالت منظمة "38 نورث" المتمركزة في الولايات المتحدة إن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت بين 03 و17 مارس ، تشير إلى أن بناء مفاعل بالمياه الخفيفة في موقع يونجبيون "أوشك على الانتهاء.

- مفاعل تبلغ قدرته 5 ميجاواط في يونجبيون يواصل العمل

وأوضح تقرير المنظمة أن الصور تكشف أنه بدأ تشييد مبنى، ورُصد تصريف مياه من نظام التبريد مما يشير إلى أن المفاعل يستعد "لتشغيله، مضيفا أن مفاعلا تبلغ قدرته 5 ميجاواط في يونجبيون يواصل العمل وأن أعمال بناء جديدة حول معمل تخصيب اليورانيوم في الموقع بدأت لزيادة استطاعته على الأرجح.

وقالت "38 نورث" إن "هذه التطورات تعكس على ما يبدو التوجيه الأخير لكيم جونج أون لزيادة إنتاج المواد الانشطارية لتعزيز ترسانته النووية.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية نشرت صورا لكيم، يوم الثلاثاء الماضي، خلال تفقده صفا من الرؤوس الحربية الصغيرة التي يبدو أنها رؤوس حربية نووية تكتيكية، وقد دعا إلى زيادة إنتاج "المواد النووية العسكرية" من أجل زيادة إنتاج الأسلحة النووية "بشكل كبير.

ويرى خبراء أن الأسلحة النووية التكتيكية مؤشر إلى أن كوريا الشمالية تحرز تقدمًا تقنيًا، وتدل على ما يبدو على أن البلاد تستعد لتجربة نووية سابعة.

وتحذر سيول وواشنطن منذ مطلع 2022 كوريا الشمالية من إجراء تجربة نووية جديدة.