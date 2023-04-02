الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أقمار اصطناعية تكشف وجود نشاط نووي عال في كوريا الشمالية

أقمار اصطناعية
أقمار اصطناعية

كشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية وجود مستوى عالٍ من النشاط في المجمع النووي الرئيسي في كوريا الشمالية، كما ذكر مركز أبحاث، بعد أن دعا زعيم البلاد كيم جون[ أون إلى زيادة إنتاج "المواد النووية العسكرية". 

وقالت منظمة "38 نورث" المتمركزة في الولايات المتحدة إن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت بين 03 و17 مارس ، تشير إلى أن بناء مفاعل بالمياه الخفيفة في موقع يونجبيون "أوشك على الانتهاء.

- مفاعل تبلغ قدرته 5 ميجاواط في يونجبيون يواصل العمل 

وأوضح تقرير المنظمة أن الصور تكشف أنه بدأ تشييد مبنى، ورُصد تصريف مياه من نظام التبريد مما يشير إلى أن المفاعل يستعد "لتشغيله، مضيفا أن مفاعلا تبلغ قدرته 5 ميجاواط في يونجبيون يواصل العمل وأن أعمال بناء جديدة حول معمل تخصيب اليورانيوم في الموقع بدأت لزيادة استطاعته على الأرجح.

وقالت "38 نورث" إن "هذه التطورات تعكس على ما يبدو التوجيه الأخير لكيم جونج أون لزيادة إنتاج المواد الانشطارية لتعزيز ترسانته النووية.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية نشرت صورا لكيم، يوم الثلاثاء الماضي، خلال تفقده صفا من الرؤوس الحربية الصغيرة التي يبدو أنها رؤوس حربية نووية تكتيكية، وقد دعا إلى زيادة إنتاج "المواد النووية العسكرية" من أجل زيادة إنتاج الأسلحة النووية "بشكل كبير.

ويرى خبراء أن الأسلحة النووية التكتيكية مؤشر إلى أن كوريا الشمالية تحرز تقدمًا تقنيًا، وتدل على ما يبدو على أن البلاد تستعد لتجربة نووية سابعة. 

وتحذر سيول وواشنطن منذ مطلع 2022 كوريا الشمالية من إجراء تجربة نووية جديدة. 

كوريا الشمالية الأقمار الاصطناعية الولايات المتحدة النووية اليورانيوم المواد النووية العسكرية

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

بوركينا فاسو تطرد المسؤولين عن أكبر الصحف الفرنسية لديها

كيف اختار صُنّاع «سوق الكانتو» ملابس النجوم؟

الطن بـ 230 ألف جنيه.. أسعار النحاس في الأسواق اليوم

اليوم.. الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد القديسة مريم المصرية

مدرب الهلال بعد وداع دورى الأبطال: جماهير الأهلى أرهبت اللاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعا ضد التعديلات القضائية