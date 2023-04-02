الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لم يفرضها النبى.. مرصد الأزهر يرد على الشبهات حول الجزية (فيديو)

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

رد الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، على الشبهات حول إلزام غير المسلمين بدفع الجزية، مؤكدًا أن الجزية مفهوم قائم فى تاريخنا لا إنكار لذلك، لكنه قائم فى كل الحضارات التى عاصرت الإسلام وكانت من قبله وجاءت من بعده، فالإسلام لم يبتدع الجزية بين هذه الرسالات أو الحضارات.  

وأوضح رسلان، خلال لقائه ببرنامج "فكر"، المذاع على فضائية "الناس"، أن مرجع الجزية فى الآية الكريمة "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ"، موضحًا أن الآية تتطلب التدبر فى 3 أمور وهى: سبب نزولها، وما المقصود من قوله تعالى قاتلوا، وما الحكمة من مشروعية الجزية. 

وأشار رسلان إلى أن سبب نزول الآية هو كان إعداد النبي والمسلمين لقتال الروم، لأن الروم كانوا كحضارة فى ذلك الوقت تناوش المسلمين من وقت لآخر، فكانت بناء على ذلك موقعة تبوك. 

الحرب لصد الاعتداء ولا نبادر بالعدوان

وأضاف مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، أن هناك فرقًا بين قاتلوا واقتلوا، فالأولى مشتقة من فاعلوا من المفاعلة يعنى أنه هناك أكثر من طرف، فالحرب في الإسلام هي حرب افتداء وليست حرب اعتداء، إذن نفهم من الآية الكريمة أن الحرب جاءت لصد الاعتداء ولا نبادر بالعدوان. 

أما عن مفهوم الجزية، فقد أوضح رسلان أن من كان يدفع الجزية هو غير المسلم، هل هذا معناه أن الجزية بديلة عن الدين؟ فإن كان التفكير كذلك فهذا شيء يدعو للخجل، كأن الدين يقول يا تسلم يا تدفع، لكن الموضوع بديل عن الحماية وليس عن الدين.

وأضاف: "كما أن الجزية لا تفرض على غير القادرين وهو ما فعله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وهذا يعنى أنها لم تكن بديلًا عن الدين، فالجزية تؤخذ للحماية فكان غير المسلم يبذل مالًا والمسلم يبذل نفسًا". 

لم يفرضها الرسول في المدينة

أما عن المشاركة في الجيش أو الجزية، فأشار إلى أن النبي حين أسس كتاب المدينة أو ما يسمى دستور المدينة أسس لمبدأ المواطنة، والذى ضم جميع الأديان فى المدينة سواء سماوية أو غير سماوية، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب لم يفرض الجزية على غير المسلمين، إذن الجزية ليست فرضًا طالما نطبق مبدأ المواطنة، فكتاب المدينة هو المرجع الذى أقره النبى وأشرف على كل حرف فيه بنفسه.

الأكثر قراءة

«زكاة الفطر» 2023 وكيفية حساب قيمتها

مدرب الهلال بعد وداع دورى الأبطال: جماهير الأهلى أرهبت اللاعبين

أزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة مقطورة محملة بالحجارة بمدينة 6 أكتوبر

دورى أبطال أفريقيا.. الترجى والوداد يعبران بطلى الجزائر ويتمسكان بالصدارة

«اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع».. دعاء الفجر اليوم الأحد 2 أبريل 2023

سهرة رمضانية.. انتصار العاشر من رمضان وبناء الشخصية المصرية بثقافة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر؟

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ