سهرة رمضانية.. انتصار العاشر من رمضان وبناء الشخصية المصرية بثقافة السويس

نظم قصر ثقافة السويس، سهرة رمضانية، تحت عنوان انتصار العاشر من رمضان وبناء الشخصية المصرية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف.

حاضر في الندوة التي أقيمت برعاية محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، الشيخ عبدالله حمدى عاشور أمام وخطيب، والشيخ إبراهيم عبدالله راغب مدير شئون الإدارات.

وتحدث المحاضران حول أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل وستظل مصدر إلهام وفخر للمصريين .

واستعرض المحاضران كيفية استطاعة الجيش المصري في هذا الشهر الكريم تحقيق معجزة الانتصار على عدو يفوقه عدة وعتادًا لإيمانهم الراسخ بنصر الله ، وأنهم قادرون علي التفوق وتحقيق النصر فى كل الظروف وهم صائمون.

الجدير بالذكر، أن السهرات الرمضانية تهدف لتوجيه الوعي القومي ذي الطابع والمضمون الوطني للجماهير من خلال نشر الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة والثقافة الرشيدة والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدي الناس إلى جميع أوجه الخير، وكذلك التكافل الاجتماعي، والعمل على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية والاستفادة الجادة من الوقائع التي تسرد بالسهرات الرمضانية.

كما أقيمت أمسية شعرية لشعراء السويس ببيت ثقافة فيصل منهم الشاعر عبود حداد ، والشاعر مجدى عطية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين في كافة المجلات الثقافية والفنية، وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة العديد من الأنشطة فى كافة المجالات الثقافية والفنية باقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس بإدارة عبد المنعم حلاوة، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف في إطار الدور الدعوي والتثقيفي.

قصر ثقافة السويس

قصر ثقافة السويس

قصر ثقافة السويس

قصر ثقافة السويس

قصر ثقافة السويس