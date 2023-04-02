احتفالات صاخبة لجمهور الأهلى بعد الفوز على الهلال السودانى

شهد محيط ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، احتفالات صاخبة من جانب جماهير النادي الأهلي، عقب إطلاق الحكم الموريتاني عبدالعزيز بوه صافرته معلنًا نهاية المباراة التي جمعت بين الفريق المصري، ونظيره الهلال السوداني، بالجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي انتهت بتفوق الشياطين الحمر بنتيجة ٠/٣، وصعوده لدور ربع النهائي .

ونظمت قوات الأمن عملية خروج الجماهير بكل سلاسة عبر البوابات الإلكترونية، كما نظمت عملية خروج الأشقاء السودانيين، وقامت الإدارة العامة للمرور بعملية تنظيم حركة السيارات بالطرق الرئيسية المحيطة بالاستاد، وهي شارع صلاح سالم، وطريق الأوتستراد، وشارع يوسف عباس في الاتجاهين، وأيضًا طريق النصر والمحاور المتفرعة منه، لإحداث سيولة مرورية بالطريق، ولتسهيل عملية وصول الجماهير إلى المواصلات الخاصة بهم.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلًا من: محمد الشناوي، ومحمد هاني، و محمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، وعلي معلول، وعمرو السولية، ومروان عطية، ومحمد مجدي أفشة، وأحمد عبدالقادر، وبيرسي تاو، ومحمود كهربا.

فيما يجلس على دكة الأهلي كل من: علي لطفي، وخالد عبد الفتاح، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وأحمد قندوسي، ومحمد الضاوي كريستو.

بينما ضم تشكيل الهلال كلًا من: عيسى فوفانا، و إيمورو إبراهيم، ومحمد أحمد إرنق، وعثماني ضيوف، و أطهر الطاهر، ووالي الدين خضر، وأبو عاقلة عبد الله، فابريس نجوما، وياسر مزمل، ومحمد عبد الرحمن، و ليليبو مكابي.

وكان الأهلي يحتاج الفوز على الهلال من أجل التمسك بالفرصة الأخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المقابل حاول الفريق السوداني تجنب وداع البطولة من دور المجموعات، وكان يكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.