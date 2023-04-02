الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

احتفالات صاخبة لجمهور الأهلى بعد الفوز على الهلال السودانى

احتفالات جمهور الأهلى
احتفالات جمهور الأهلى بعد الفوز على الهلال السودانى

شهد محيط ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، احتفالات صاخبة من جانب جماهير النادي الأهلي، عقب إطلاق الحكم الموريتاني عبدالعزيز بوه صافرته معلنًا نهاية المباراة التي جمعت بين الفريق المصري، ونظيره الهلال السوداني، بالجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي انتهت بتفوق الشياطين الحمر بنتيجة ٠/٣، وصعوده لدور ربع النهائي .

ونظمت قوات الأمن عملية خروج الجماهير بكل سلاسة عبر البوابات الإلكترونية، كما نظمت عملية خروج الأشقاء السودانيين، وقامت الإدارة العامة للمرور بعملية تنظيم حركة السيارات بالطرق الرئيسية  المحيطة بالاستاد، وهي شارع صلاح سالم، وطريق الأوتستراد، وشارع يوسف عباس في الاتجاهين، وأيضًا طريق النصر والمحاور المتفرعة منه، لإحداث سيولة مرورية بالطريق، ولتسهيل عملية وصول الجماهير إلى المواصلات الخاصة بهم.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلًا من: محمد الشناوي، ومحمد هاني، و محمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، وعلي معلول، وعمرو السولية، ومروان عطية، ومحمد مجدي أفشة، وأحمد عبدالقادر، وبيرسي تاو، ومحمود كهربا.

فيما يجلس على دكة الأهلي كل من: علي لطفي، وخالد عبد الفتاح، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وأحمد قندوسي، ومحمد الضاوي كريستو.

بينما ضم تشكيل الهلال كلًا من: عيسى فوفانا، و إيمورو إبراهيم، ومحمد أحمد إرنق، وعثماني ضيوف، و أطهر الطاهر، ووالي الدين خضر، وأبو عاقلة عبد الله، فابريس نجوما، وياسر مزمل، ومحمد عبد الرحمن، و ليليبو مكابي.

وكان الأهلي يحتاج الفوز على الهلال من أجل التمسك بالفرصة الأخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المقابل حاول الفريق السوداني تجنب وداع البطولة من دور المجموعات، وكان يكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.

الأكثر قراءة

مدرب الهلال بعد وداع دورى الأبطال: جماهير الأهلى أرهبت اللاعبين

أمين سر صحفيين سوريا يكشف للدستور أهمية زيارة المقداد للقاهرة

موعد عيد تحرير سيناء 2023 وهل يكون إجازة؟

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وفيوتشر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 أبريل 2023

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على حمص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر؟

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ