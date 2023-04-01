«سوق الكانتو» الحلقة 10.. خطوبة راوية من يوسف

أثارت الحلقة 10 من مسلسل سوق الكانتو فضول المتابعين خاصةً مع الأحداث الساخنة في الحلقة.

ساهمت مي عز الدين “راوية" في سداد ديون والدتها "شيرين" والتي تحاول إقناع ابنتها الزواج من يوسف والسفر معه.

خطبة راوية من يوسف

وحضر أمير كرارة “ طه القماش” حفل “شيرين” الخاص بسداد ديونها، والتقى هناك بمي عز الدين “راوية”

وبعد انتهاء رقصة أمير كرارة ومي عز الدين، فاجأت “شيرين” والدة راوية ابنتها وجميع الحضور بالإعلان عن زواج ابنتها من يوسف.

يقع أمير كرارة بطل مسلسل سوق الكانتو في حب مي عز الدين في المسلسل التي تشاركه دور البطولة بجانب كل من فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

وقام بتأليف “سوق الكانتو” المؤلف الكبير هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.