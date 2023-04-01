السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى ذكرى العاشر من رمضان.. اللواء عادل العمدة يشيد بزيارة الرئيس السيسى لسيناء

اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة

تهل علينا اليوم الذكرى الـ50 لانتصار العاشر من رمضان، والتي تعد من أعظم الانتصارات في تاريخ مصر، حيث لم تكن مجرد حرب عابرة استطاع الجيش المصري استرداد أرض سيناء، بل كانت حدثًا فريدًا من نوعه تحدث عنه العالم أجمع، حيث رسم الجنود المصريون بدمائهم مستقبل الوطن وقاموا بتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، واستعاد الجنود البواسل أرض الفيروز من جيش الاحتلال.

تحدث "الدستور" مع اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن الذكرى الـ50 لانتصار العاشر من رمضان، قائلًا: "إن جميع الخبراء العسكريين أقروا على استحالة عبور المقاتل المصري من الغرب للشرق القناة بسبب خط بارليف المنيع، ولكن بعزيمة وإيمان والعقيدة القتالية الراسخة استطاع المقاتلون المصريون العبور وتحقيق انتصار ما زال يدرس داخل أكاديميات العالم".

وأضاف أنه مع التزامن بالذكرى الـ50 للانتصار، اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي يتشارك وجبه الإفطار مع شيوخ قبائل سيناء، في سيناء إحدى مناطق الارتكاز ويجري معهم حوارًا، كما كرم بعضًا من الضباط والجنود المتميزين، وذلك يدل على استقرار الأوضاع داخل أرض سيناء بداية من انتصار أكتوبر العظيم  وتحرير الأرض في 1973 حتى يومنا هذا بالقضاء على الإرهاب داخل أرض الفيروز، وذكر أن الجيش المصري يؤكد دائمًا على قدرته في حماية الأرض من خلال خبرات عسكرية واسعة.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تناوله وجبة الإفطار مع شيوخ سيناء أوضح للعالم أجمع بأن الدولة المصرية قادرة على الإمساك بزمام الأمور والقضاء على الإرهاب، حيث أكد خلال اجتماعه مع مشايخ سيناء باستحالة رفع السلاح مرة أخرى في وجه المصريين في سيناء أو خارج سيناء، وذلك يؤكد على خبرة الجيش المصري في إدارة الحروب والأزمات وعن الأوضاع الاقتصادية في ظل التحديات العالمية.

لانتصار رمضان الانتصارات حرب لجيش المصري سيناء العالم المصريين

الأكثر قراءة

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

شاشة بتجمع أطفالنا.. «أنيميشن المتحدة»: متعة ووعى وأخلاق حميدة

بعد قليل.. عرض الحلقة 10 من مسلسل علاقة مشروعة

بداية من اليوم.. 20 جنيهًا زيادة في أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة

السيطرة على حريق فى أرض فضاء بمنطقة اللبان بالإسكندرية

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10.. مي كساب تطلق لقب «يا سخطة» على أحمد داش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات