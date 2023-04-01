السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المقاهى كاملة العدد قبل انطلاق لقاء الأهلى والهلال السودانى

المقاهي قبل مباراة
المقاهي قبل مباراة الأهلي و الهلال

شهدت مقاهي القليوبية زحامًا شديدًا من قبل الجمهور من محبي وعشاق كرة القدم قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والهلال السوداني ضمن ختام جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وهي المباراة الحاسمة لصعود أحد الفريقين لدور ثُمن النهائي.

وبدأ الجمهور يتوافد قبل أكثر من ساعة من انطلاق المباراة حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي اللقاء وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

واستقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر على التشكيل التالي لخوض لقاء اليوم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول.

وفي خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدى أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو.

وفي الهجوم: محمود كهربا.

ويحتاج النادي الأهلي إلى الفوز على نظيره الهلال السوداني بنتيجة هدف نظيف أو بفارق هدفين لكي يضمن الصعود لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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مقاهي الاهلى والهلال الاهلى الجمهور كرة القدم

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