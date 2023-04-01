السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.  

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من ميلانو اشتبه محمد قنديل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبى من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

 

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف محمود محمد فتحى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من عبوات مستحضرات التجميل غالية الثمن خبأها الراكب داخل الملابس بالحقائب، قام أحمد أبو بكر مدير الجمرك بتشكيل لجنة من الدكتور مؤمن حسن و أحمد الجمل ومحمد نبيل و وليد حجاج مأمورى الجمرك تحت اشراف بدوى على بدوى مدير الحركة لاستكمال الإجراءات من عد وجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتى بلغت ١٢٠٩ عبوة فى حضور طارق فرج وإسلام ربيع من إدارة الأمن الجمركي.

قرر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٣، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى والذى احال الراكب للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

إجراءات تفتيش الركاب X-RAY ب أشعة X-RAY الاستيراد والتصدير الإدارة المركزية الجمارك بمطار القاهرة الدولي التهرب الجمركي

الأكثر قراءة

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

شاشة بتجمع أطفالنا.. «أنيميشن المتحدة»: متعة ووعى وأخلاق حميدة

بعد قليل.. عرض الحلقة 10 من مسلسل علاقة مشروعة

بداية من اليوم.. 20 جنيهًا زيادة في أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة

السيطرة على حريق فى أرض فضاء بمنطقة اللبان بالإسكندرية

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10.. مي كساب تطلق لقب «يا سخطة» على أحمد داش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات