حزب «المصريين»: ذكرى العاشر من رمضان نقطة تحول كبرى في التاريخ الحديث

هنأ اللواء حسام بدر الدين، نائب رئيس حزب ”المصريين“، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وضباط صف وصُناع وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بالذكرى المجيدة الـ51 لملحمة نصر العاشر من رمضان.

وقال ”بدر الدين“، في بيان اليوم السبت، إن ذكرى العاشر من رمضان نقطة تحول كبرى في التاريخ الحديث، لا سيما أنه شهد على تحقيق القوات المسلحة المصرية انتصارًا عظيمًا على العدو الصهيوني، ليرى العالم أجمع عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل ويشهد أيضًا على عزيمة وكفاءة المقاتل العربي وإصرار جنود الجيش المصري في استعادة أرضنا سيناء.

وأضاف نائب رئيس حزب ”المصريين“، أن انتصار العاشر من رمضان أعاد لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها، بعد أن تمكن رجالنا من تحطيم خط بارليف الذى كان يعتقد العدو أنه من المستحيل تدميره على الإطلاق، لكن الجيش أثبت عبقريته بعد أن حطمه خلال ساعات قليلة من بدء الحرب، ليعكس كفاءة المقاتل المصري، ومدى قدرته على استيعاب واستخدام الأسلحة الحديثة بما فيها الأسلحة الإلكترونية.

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية درع الوطن الحصين قدمت ولا تزال تقدم العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن الشعب المصري وأرضه، وتقوم بدورها الحاسم في اقتلاع جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، مما يجعلها مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم منها معنى العزيمة والإصرار وضرورة العمل بروح انتصار العاشر من رمضان للحفاظ على استقرار الوطن ووحدته، فضلًا أن يستلهم منها شبابنا حب الوطن وروح الفداء والتضحية والعطاء.

وأشار إلى أن ذكرى حرب العاشر من رمضان تُعد بمثابة شرارة البناء والتنمية في مختلف المجالات وعلى جميع الاتجاهات الاستراتيجية بالدولة، وانطلاقة جديدة نحو الإصلاحات التي تشهدها قطاعات الدولة ومؤسساتها بفضل هذا الإنجاز العسكري الكبير الذى أكد شجاعة وبسالة الجندي المصري، وإصراره على الانتصار والموت في سبيل أن يعيش هذا الوطن بعزة وكرامة.

وتقدم ”بدر الدين“ إلى جميع أسر شهداء الوطن بخالص العزاء والصبر على فقدهم الجليل، مشيرًا إلى أن جميع شهداء الأرض الطاهرة في ذاكرة كل مصري وستبقى أعمالهم وما سطرته أفعالهم البطولية بدمائهم الذكية من معانٍ سامية عبر السنين تتوارثها الأجيال، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.