«الإسلامي للتنمية»: تقديم 318 مليون يورو لمشروع القطار الكهربائي فى مصر

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية (IsDB) خلال اجتماعه اليوم /السبت/، على تقديم تمويل بقيمة 318 مليون يورو (344.5 مليون دولار) للمساهمة في المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر.

ويهدف مشروع القطار الكهربائي السريع لتوفير الوصول إلى أنظمة نقل آمنة، وبأسعار معقولة، ويمكن الوصول إليها، ومستدامة للجميع من خلال تطوير نظام سكة حديد سريع كهربائي مستدام وخضراء ومقاوم للمناخ بطول 660 كم. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع 25 مليون شخص سنويًا ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) بنحو 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وتأتي الموافقة، خلال الاجتماع رقم 350 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك اليوم في مدينة جدة بالسعودية برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور محمد الجاسر، حيث تم خلال الاجتماع الموافقة على ثلاثة مشاريع تبلغ قيمتها حوالي 403 ملايين دولار تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزز الاستدامة في الدول الأعضاء في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتعليم والنقل.

وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية في بيان أهمية المشاريع المعتمدة قائلا: إن المشاريع التحويلية التي تمت الموافقة عليها في هذا الاجتماع سيكون لها أثر كبير في تحسين النقل والتعليم والطاقة، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ومعالجة حالات الطوارئ.. فلا تزال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ملتزمة بدعم البلدان الأعضاء في سعيها لتحقيق الازدهار والقدرة على الصمود، لا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة ".

ووافق مجلس البنك أيضا على تمويل إضافي قدره 13 مليون دولار لمشروع نقل الكهرباء في آسيا الوسطى وجنوب آسيا (CASA-1000) في جمهورية قيرغيزستان.. وكان البنك قد وافق في الأصل على 50 مليون دولار لهذا المشروع.

ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب على الكهرباء في أفغانستان وباكستان من خلال إنشاء تبادل للطاقة عبر الحدود بين أربعة بلدان أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية كجزء من استراتيجية التكامل الاقتصادي الإقليمي للبنك.. وبمجرد تشغيله، سيستخدم المشروع موارد الطاقة الكهرومائية المحلية الفعالة والصديقة للبيئة في قيرغيزستان وطاجيكستان، مما يخلق ظروفًا لتجارة الكهرباء المستدامة بين وسط وجنوب آسيا.

أما المشروع الثالث المعتمد الذي تمت الموافقة عليه هو مشروع IsDB / ISFD / GPE / OFID لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم في طاجيكستان (المرحلة الثانية)، بمساهمة تمويلية من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 35 مليون دولار ومساهمة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار.. ويهدف المشروع إلى تحسين بيئة التعلم وتسهيل تعزيز النظام من أجل التنفيذ المستدام للبلاد لنظام تعليمي شامل قائم على الكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش أعضاء مجلس الإدارة تمويل منحة طارئة من البنك الإسلامي للتنمية لتقديم الدعم إلى تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت كلا البلدين.

علاوة على ذلك، استعرض مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية التقرير المرحلي لبرنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (FSRP)، والذي يهدف إلى دعم البلدان الأعضاء في تجنب الأزمة الغذائية الحالية بشكل أفضل وتعزيز قدرتها على الصمود أمام صدمات الأمن الغذائي في المستقبل.

ويواصل مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الإسلامي للتنمية دعم البلدان الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تحديات التنمية المستقبلية.