وزير الصحة يترأس اجتماع الجمعية العمومية لـ«فاكسيرا»

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماعي الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» بحضور مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر الشركة بالعجوزة.

تناول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية- بعداكتمال النصاب القانوني- مناقشة سبل الاستفادة من مخزون مركزات لقاح شلل الأطفال الذي تمتلكه الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات من النمط 1 و3، حيث تم اعتماد قرار تشكيل لجنة مشتركة من «فاكسيرا» وهيئة الدواء المصرية، للنظر في ذلك الأمر، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة «فاكسيرا» متابعة تنفيذ الخطط وتقييم الأداء، واعتماد تقارير الحسابات المالية للشركة من ميزانيات وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في يونيو 2021 والتصديق عليها في ضوء تقارير مراجعي الحسابات، بالإضافة إلى اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض نتائج الأعمال لشركة «فاكسيرا» عن العام المالي المنتهي في يونيو 2021، ونتائج الأعمال للمجموعة الاقتصادية للشركة وشركاتها التابعة، وتقارير استيفاء احتياجات وزارة الصحة والسكان من الأمصال واللقاحات، كما تم استعراض الأزمات والتحديات التي واجهت الشركة منذ عام 2017، وكذلك الأهداف الاستراتيجية وخطط العمل المستقبلية.

وكشف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول عرضا لإنجازات الشركة القابضة منذ عام 2017 وحتى العام الجاري 2023، فيما يخص توطين صناعة اللقاحات وتحويل الشركة لمجموعة اقتصادية ناجحة، أبرزها الانتهاء من إنشاء مجمع فاكسيرا الصناعي بمدينة 6 أكتوبر، الذي يضم مصنع للقاحات البيطرية، و8 معامل للرقابة على الإنتاج، ومصنع للقاحات البشرية، ومجمع لوجستي مركزي للتخزين المبرد.

وتابع «عبدالغفار» أن العرض المقدم عن الفترة من عام 2017 حتى 2023 أشار إلى أن مقر الرئيسي لشركة فاكسيرا بالعجوزة شهد خلال تلك الفترة، ترخيص وتشغيل مصنع 60 بطاقة 100 مليون جرعة، وتطوير مصنع إنتاج وتعبئة اللقاحات السائلة بطاقة 3 ملايين «فيال» من الأمصال سنويا، وكذلك تطوير مصنع إنتاج الإنسولين بطاقة 3 ملايين فيال سنويا، بالإضافة إلى 4 مصانع تحت التطوير.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول استعراض تقرير الأداء المالي للمجموعة الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بالشركة خلال الفترة من عام 2017 إلى 2022 نحو 42 مليون دولار، منوهًا إلى جهود الدولة في دعم الشركة لسداد مديونيات مر عليها أكثر من 15 عامًا.

وتابع «عبدالغفار» أن مجلس إدارة الشركة توجه بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لجهوده المبذولة في تسوية ديون الشركة مع بنك الاستثمار القومي، أخذ هذا الملف على عاتقه منذ توليه مسئولية حقيبة وزراة الصحة والسكان، إيمانًا بأهمية الشركة ودورها الحيوي والريادي، مشيرًا إلى أن إنتاج الشركة من اللقاحات والأمصال يوفر للدولة المصرية نحو 30% من إجمالي القيمة المادية للاستيراد.

وأضاف «عبدالغفار» أنه وفقا للعرض، فقد تمت إضافة منتجات جديدة من الأمصال، مما كان له بالغ الأثر في تأمين احتياجات البلاد من اللقاحات الأساسية، مضيفا أن الشركة تنفذ توريدات وزارة الصحة والسكان بنسبة 100%، مشيرًا في هذا الصدد إلى إنتاج حوالي 45 مليون جرعة من لقاح «فاكسيرا- سينوفاك» وتدشين أول خط للقاحي الخماسي وكبدي (ب) ضمن مراحل اتفاقيات نقل تكنولوجيا التصنيع بالتعاون مع الجهات المختلفة.

جانب من الاجتماع

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