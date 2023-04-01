حبس راكب لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة فى مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب لاتهامه بحيازة ٦٠٠ قرص لعقار lyrica 300 mg و٧٢٠ قرصا لعقار كونترمال تركيزات متنوعة بإجمالي ١٣٨٠ قرصا المدرجين بجداول المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، اليوم السبت، راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته كمية متنوعة من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الراكب للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.