مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10 وتردد القنوات الناقلة

اهتمام كبير جذب متابعي دراما رمضان نحو مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، ضمن المنافسة الرمضانية 2023، منذُ الحلقة الأولى منه أول أيام شهر رمضان، حيثُ يُناقش العمل أكثر من قضية اجتماعية على رأسها العُنف الأسري والزواج الثاني وغيرها من القضايا يشهدها البعضُ في الوقت الحالي.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10

ويعد مسلسل علاقة مشروعة من المسلسلات التي تحتلّ صدارة البحث يومًا تلو الآخر، لما فيه من تصاعد في الأحداث وحالة من الإثارة التي يعشقها عشاق الدراما المصرية، لذا يزداد البحث عن مواعيد مسلسل علاقة مشروعة على شاشات التلفاز، حيثُ يُذاع على قنوات DMC وDMC دراما والحياة، ويُعاد عليهم في أوقات مختلفة.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10

مسلسل علاقة مشروعة هو بطولة الفنان ياسر جلال، وكلاً من: مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وبسنت شوقي وعفاف مصطفى وياسمين رحمي وردشان مجدي، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، وإنتاج مشترك بين شركتَي Forever Drama- مها سليم، وmedia Hub- سعدي جوهر.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة وتردد القنوات الناقلة

المسلسل يعرض على ثلاث قنوات مختلفين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، نستعرضها على النحو التالي:

تردد قناة DMC

يعرض المسلسل عليا في تمام 11.30 مساء يوميا.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

يعرض المسلسل عليها في تمام الثامنة مساء يوميًا

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة الحياة 2023

يعرض مسلسل علاقة مشروعة أيضًا على قناة الحياة في التاسعة مساء يوميًا.

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة العاشرة على قناة DMC دراما في الثامنة مساء، ثم على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، بينما على قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة حول العلاقات الأسرية والاجتماعية والرومانسية، إذ تجمع علاقة عاطفية الفنان ياسر جلال مع الفنانة مي عمر، التي يتزوجها سرا في المسلسل، ويحاول إخفاء تلك الأخبار عن زوجته الأولى وأم أولاده، التي كانت متزوجة من شقيق زوجته ويحاول مساعدته في عودتها وردها إلى عصمته.

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