السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تزامنًا مع ذكرى العاشر من رمضان.. لطفي لبيب يروي لحظات الألم والانتصار ببرنامج «أنا والقناع»

خلال لقاء الفنان
خلال لقاء الفنان لطفي لبيب في برنامج "أنا والقناع"

حل اليوم السبت، الفنان الكبير لطفي لبيب ضيفًا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها الرمضاني "أنا والقناع"، وذلك في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc.

وتأتي حلقة الفنان الكبير تزامنًا مع ذكرى العبور في العاشر من رمضان في حرب أكتوبر 1973، حيث شارك فيها النجم الكبير جنديًا في الكتيبة ٢٦، ويروي كواليس أصعب اللحظات التي مرت في تاريخ مصر ولحظات الانتصار العظيم.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانة شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة  cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 

خلال لقاء الفنان لطفي لبيب في برنامج "أنا والقناع"

IMG-20230401-WA0000
IMG-20230401-WA0000
IMG-20230401-WA0003
IMG-20230401-WA0003
IMG-20230401-WA0006
IMG-20230401-WA0006
IMG-20230401-WA0007
IMG-20230401-WA0007
IMG-20230401-WA0001
IMG-20230401-WA0001
IMG-20230401-WA0002
IMG-20230401-WA0002
IMG-20230401-WA0004
IMG-20230401-WA0004
IMG-20230401-WA0005
IMG-20230401-WA0005
IMG-20230401-WA0009
IMG-20230401-WA0009
IMG-20230401-WA0008
IMG-20230401-WA0008
WACH IT cbc الإعلامية منى عبد الوهاب العاشر من رمضان أنا والقناع برنامج أنا والقناع ذكرى العاشر من رمضان منصة WACH IT لطفي لبيب

الأكثر قراءة

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

اقتصاديون: رفع الفائدة يكبح التضخم ويخفض الأسعار ويجذب المستثمرين

مسلسل الصفارة الحلقة 10.. مواعيد العرض والقناة العارضة

السيسى: الحرب ضد الإرهاب لا تقل عن حرب أكتوبر

محمد الباز يكتب: نصر أبوزيد.. طفل يصاحب القرآن وتعانده أقداره

الرئيس السيسى: «أى حد هيرفع السلاح فى وجه الدولة سنواجهه بمنتهى البطش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا