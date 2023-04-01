تزامنًا مع ذكرى العاشر من رمضان.. لطفي لبيب يروي لحظات الألم والانتصار ببرنامج «أنا والقناع»

حل اليوم السبت، الفنان الكبير لطفي لبيب ضيفًا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها الرمضاني "أنا والقناع"، وذلك في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc.

وتأتي حلقة الفنان الكبير تزامنًا مع ذكرى العبور في العاشر من رمضان في حرب أكتوبر 1973، حيث شارك فيها النجم الكبير جنديًا في الكتيبة ٢٦، ويروي كواليس أصعب اللحظات التي مرت في تاريخ مصر ولحظات الانتصار العظيم.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانة شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

خلال لقاء الفنان لطفي لبيب في برنامج "أنا والقناع"

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