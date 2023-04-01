السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى أوسيم بالجيزة

جريدة الدستور

اشتعل حريق بشقة سكنية في أوسيم، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة باشتعال حريق بشقة سكنية بمنطقة لعبة في بشتيل بأوسيم، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران دون إصابات، وقبل امتدادها للعقارات المجاورة.

واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيًا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حريق بشقة سكنية الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة

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