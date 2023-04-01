السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بأبوالنمرس وضبط قائدها

اسعاف
اسعاف

لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسده بشارع الحداد من كوبري ترسا بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى الرائد مصطفى رشوان، رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بشارع الحداد من كوبري ترسا بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في مصرعه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اصطدام سيارة مسرعة ارع الحداد من كوبري ترسا مركز شرطة أبو النمرس

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