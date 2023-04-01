515 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية بالعراق

أعلن العراق، اليوم السبت، عن حصيلة حالات الاختناق جرّاء العاصفة الترابية الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، إن مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق مختلفة الشدة، جراء العاصفة الترابية التي شهدتها مناطق في البلاد، أمس، حسبما ذكرت لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أنه تمَّ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بتوجيه من وزير الصحة صالح الحسناوي، وغالبيتهم غادروا المستشفيات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية عدم تسجيل أي حالة وفاة مع استنفار مستمر لسيارات الإسعاف.