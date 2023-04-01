السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

515 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية بالعراق

الاختناق العراق
الاختناق العراق

 أعلن العراق، اليوم السبت، عن حصيلة حالات الاختناق جرّاء العاصفة الترابية الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، إن مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق مختلفة الشدة، جراء العاصفة الترابية التي شهدتها مناطق في البلاد، أمس، حسبما ذكرت لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أنه تمَّ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بتوجيه من وزير الصحة صالح الحسناوي، وغالبيتهم غادروا المستشفيات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية عدم تسجيل أي حالة وفاة مع استنفار مستمر لسيارات الإسعاف. 

العراق بغداد السليمانية اربيل العاصفة الترابية

الأكثر قراءة

انتصار السيسى: انتصار العاشر من رمضان أعاد سيناء وكرامة الأمة العربية

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

بعد اعتمادها رسميًا.. تعرف على الأحوزة العمرانية لـ41 عزبة بكفرالشيخ

«الضرائب»: بدء تطبيق المرحلة الرابعة من «الإيصال الإلكترونى» 15 أبريل

الكسب غير المشروع يرصد حصول موظف على مليونى جنيه بالوادى الجديد

الفتوي والتشريع تقضي بجواز صرف بدل للحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالأوقاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

سارة الشلقاني

«أحسن القصص».. حكايات انتصار العاشر من رمضان

طارق عتمان

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا