السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

6 مدارس جديدة ومتطورة للنهوض بقطاع التعليم في المنوفية

قطاع التعليم في المنوفية
قطاع التعليم في المنوفية

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم خاصة ما قبل الجامعي، من أجل النهوض بالجيل الجديد، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت نجاحًا كبيرًا وملحوظًا بقطاع التعليم، وفي التقرير التالي نسرد بعض الإنشاءات والافتتاحات لبعض المدارس في محافظة المنوفية.

مدرسة تلوانة

شهدت مدرسة تلوانة الإعدادية بنات بمحافظة المنوفية، إحلال كلي وأعمال تطوير والتي تم تنفيذها في يونيو 2022، وقد تم عمل إحلال كلى لمدرسة تلوانة الإعدادية بنات بمحافظة المنوفية بقيمة تعاقدية ما يزيد 5 ملايين جنيه بإجمالي 9 فصول دراسية.

مدرسة كفر صراوة

ضمن المنشأت الجديدة التي شهدتها محافظة المنوفية في قطاع التعليم، إنشاء مدرسة كفر صراوة الرسمية للغات، التابعة لمركز ومدينة أشمون، والتي تم إنشائها على مساحة حوالي 2500م²

مدرسة شوشاى الإبتدائية

تم إنشاء مدرسة شوشاى الإبتدائية بقرية شوشاى في محافظة المنوفية ضمن المنشآت الجديدة بقطاع التعليم، وقد تم تنفيذ مدرسة شوشاى الإبتدائية بقرية شوشاى التابعة لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية في مارس 2022، وذلك على مساحة حوالي 1300م²  لخدمة العملية التعليمية بقرية شوشاى والقرى المجاورة.

مدرسة الشهداء

تم إنشاء مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي بقرية الأنجب ضمن المنشآت الجديدة بمحافظة المنوفية في ديسمبر 2021، والمقامة على مساحة 2100م2 بإجمالي 11 فصلًا دراسيًا وبقيمة تعاقدية ما يقرب من 6 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 100 % وتم تسليمها لمديرية التربية والتعليم.

مدرسة الشهيد

تم افتتاح مدرسة الشهيد جودة الإبتدائية بتلا، بمحافظة المنوفية، في أكتوبر 2021، وقد افتتحت المدرسة على مساحة 1547 مترًا مربعًا، وبقيمة تعاقدية تزيد عن 5 ملايين جنيه، وبلغ عد فصولها 16 فصلًا، منهم 4 رياض أطفال، و12 ابتدائي.

محافظة المنوفية المنوفية الدولة المصرية مدرسة تلوانة قطاع التعليم التعليم

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