«تعليم كفر الشيخ» تطلق مسابقة بين المدارس لزراعة الأشجار

افتتح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورائد عام اتحاد طلاب مدارس كفرالشيخ، حديقة جديدة بمجمع وحدة مسير للتعليم الأساسي ضمن فعاليات تقييم المبادرة على مستوى المحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن مبادرة تحت عنوان "ازرع شجرة. . تحيا بصحة"، في صورة مسابقة بين المدارس، لزراعة الأشجار، ويتم تقييم المدارس، وسيتم الإعلان عن أفضل مدارس على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية، تمكنت من توسعة الرقعة الزراعية بها، وزراعة الأشجار بشكل جمالي.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المبادرة تهدف إلى تنشئة الطلاب تربويًا من أجل تنمية القيم والاتجاهات الايجابية نحو البيئة، واكساب الطلاب السلوكيات الإيجابية التي تعزز الحفاظ على البيئة وتنميتها، وتفعيل الموضوع المحورى للاتحادات الطلابية، وتأكيد المواطنة الصالحة وغرس روح الولاء والانتماء والحب للوطن لدى الطلاب.

يأتي ذلك نظرًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبادرة الـ 100 مليون شجرة ، وبناءًا على تعليمات محمد عبدالله ـ الرائد العام، وكيل الوزارة، والاهتمام العالمي والإقليمي والمحلي، ومحافظة كفر الشيخ، وزارة التربية والتعليم بالتغيرات المناخية، وما تؤثر به على البيئة بما يسمى الاحتباس الحراري، الذي يهدد بالقضاء على الثروات الطبيعية، وبمناسبة استضافة مصر للدورة (27) من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 27) نوفمبر 2022م بشرم الشيخ، ولمشاركة الطلاب لجهود الدولة المصرية المبذولة، لمواجهة التغيرات المناخية عن طريق الأنشطة الطلابية، وتنفيذًا لخطة الاتحادات الطلابية والموضوع المحوري: (الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة.