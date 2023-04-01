السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بقتل عامل داخل مدرسة بالدقهلية لسرقتها

ضبط متهم
ضبط متهم

 كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ  لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) داخل المدرسة محل عمله الكائنة بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (بائع متجول "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة أدوات صحية من دورات مياه المدرسة، وأقر بأنه أثناء تواجده بالمدرسة فوجئ بدخول المجنى عليه فتعدى عليه بالضرب بماسورة حتى فارق الحياة واستيلائه على (هاتف المجنى عليه- مجموعة من الأدوات الصحية).

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه والأداة المستخدمة فـى الواقعة، كما أضاف ببيع المسروقات لعميله (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" سىء النية- مقيم بالقليوبية")، حيث أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات.

الداخلية مديرية أمن الدقهلية جثة عامل الامن العام

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