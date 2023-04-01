احتفالية خاصة باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العاشر من رمضان بدار الأوبرا.. الليلة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء اليوم، سهرة رمضانية بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العاشر من رمضان وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية على خشبة المسرح المكشوف وتحييه كل من فرقة الموسيقات العسكرية بقيادة المايسترو أحمد سليم، والمايسترو عهدي عبدالرحمن، وكورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار.

وتقدم فرقة الموسيقات العسكرية خلال الاحتفالية مجموعة من الأعمال الوطنية والدينية والمارشات العالمية منها موسيقى عمر الخيام، مولاي، آمين.. آمين.. آمين، محمد يا رسول الله، نبينا هادينا، المسك فاح، بوابة الحلواني، بحبك يا مصر، الأرض الطيبة، لكل جندي مصري، بنفس روح النصر، رايات النصر، عشانك أنت أتحدي، يا أغلى اسم، حلوة بلادي السمرا، يا حبيبتي يا مصر، افتتاحية أمريكية، مارش القوافل، دانس اجين، كان كان، ويشارك بالغناء السيد محمود بكر.

قيما يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار، عدد من الأعمال الغنائية الوطنية والروحانية الشهيرة منها بسم الله، يا رحمن، رمضان جانا، من نورك يارب اهدينا، واحشنا يا رسول الله، الرضا والنور، تجلي مولد الهادي، عشاق جمال النبي، قلبك حنين يا نبي، عاش، سمينا وعدينا، لأجل النبي، فيها حاجة حلوة، مسك الختام، القلب يعشق.. أداء مريم حنفي، محمد محمود، إسراء عصام، محمد يسري، لوجي ناصر، حسام، محمد نادر، حنين محمد، أحمد فايد، ريم أيمن، هاجر، شرف، ساندرا، أحمد مجدي.

وأعدّت دار الأوبرا برنامجًا فنيًا ثريًا احتفالًا بشهر رمضان المعظم يتضمن عروضًا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية.