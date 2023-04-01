السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

«الإفتاء»: شهر رمضان شهد الكثير من بطولات القوات المسلحة المصرية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية إن شهر رمضان الكريم شهد الكثير من بطولات المسلمين تاريخيًّا، كما شهد الكثير من بطولات القوات المسلحة المصرية في دفاعهم عن حقوق الأمة وحماية أرواحهم وأموالهم وحملهم للأمانة على عاتقهم.

وأضافت دار الإفتاء، في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، اليوم السبت: « شهر رمضان شهد انتصارات أكتوبر التي مهَّدت لإعادة بناء مجتمعاتنا، وفيه قدمت الآلاف من البطولات خلال تلك المعركة المجيدة من جموع الشعب المصري».

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي

وفي وقتٍ سابق، هنّأ الدكتور شوقي علاّم، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الحبيبة وأهلها الانتصارات والاستقرار والأمن والسلام. 

وقال مفتي الجمهورية: «انتصارات العاشر من رمضان كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر وجيشها العظيم، وما فيها من دروس وعبر ملهمة علينا أن نتذكرها دائمًا ونعلِّمها لأبنائنا وشبابنا ليستفيدوا منها». 

شهر رمضان بطولات العاشر من رمضان القوات المسلحة المصرية انتصارات

الأكثر قراءة

برودة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة» تفحص 4.6 مليون طفل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ78.88 دولار

هل ينقذ الكشف النفسى قبل الزواج حياة الأسرة؟.. خبراء يجيبون

ضبط المتهمين بقتل سائق تاكسى لسرقته فى العياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا