«الإفتاء»: شهر رمضان شهد الكثير من بطولات القوات المسلحة المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية إن شهر رمضان الكريم شهد الكثير من بطولات المسلمين تاريخيًّا، كما شهد الكثير من بطولات القوات المسلحة المصرية في دفاعهم عن حقوق الأمة وحماية أرواحهم وأموالهم وحملهم للأمانة على عاتقهم.

وأضافت دار الإفتاء، في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، اليوم السبت: « شهر رمضان شهد انتصارات أكتوبر التي مهَّدت لإعادة بناء مجتمعاتنا، وفيه قدمت الآلاف من البطولات خلال تلك المعركة المجيدة من جموع الشعب المصري».

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي

وفي وقتٍ سابق، هنّأ الدكتور شوقي علاّم، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الحبيبة وأهلها الانتصارات والاستقرار والأمن والسلام.

وقال مفتي الجمهورية: «انتصارات العاشر من رمضان كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر وجيشها العظيم، وما فيها من دروس وعبر ملهمة علينا أن نتذكرها دائمًا ونعلِّمها لأبنائنا وشبابنا ليستفيدوا منها».