غدًا.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالأحد السادس من الصوم الكبير

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، بـ«أحد التناصير»، وهو الأحد السادس من الصوم المقدس «الصوم الكبير»، الذي يستمر لمدة 55 يومًا.

ويتخذ كل أحد في الصوم الكبير مسمى معينا يرمز لقصة وواقعة فى الإنجيل، حيث تصلى الكنائس قداس أحد التناصير.

ويشهد «أحد التناصير» في الكنيسة معمودية «تناصير» الأطفال المسيحيين، ونولهم سر المعمودية، وهو أحد الأسرار السبع في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن جهته أعلن دير السيدة العذراء المحرق العامر، بأسيوط، عن استقبال الزائرين والمعمدين يوم السبت 1 أبريل والأحد 2 أبريل 2023، من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة التاسعة صباحًا، وبعد ذلك يغلق الدير أبوابه كالمعتاد في فترة الصوم المقدس.

ويحتفل الأقباط الأرثوذكس، الأحد، وكافة الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي، بأحد التناصير، وهو الأحد السادس فى الصوم الكبير، حيث يتخذ كل أحد مسمى معينا يرمز لقصة وواقعة فى الإنجيل، حيث تصلى الكنائس قداس أحد التناصير وتستقبل مئات الأقباط الراغبين فى تعميد أولادهم فى هذا اليوم.