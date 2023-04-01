مدرب الزمالك يودع اللاعبين عقب الفوز على المريخ السودانى

حرص أحمد عبدالمقصود، المدير الفني المؤقت للزمالك، على توديع اللاعبين في غرفة الملابس، عقب الفوز على المريخ السوداني، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة، من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وودع أحمد عبدالمقصود، اللاعبين عقب نهاية المباراة، على الرغم من عدم إبلاغه بأي شيء يخص مستقبله مع القلعة البيضاء.

عبد المقصود: انتصار الزمالك على المريخ لاستعادة الثقة

وأبدى أحمد عبدالمقصود المدير الفني لفريق الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المريخ السوداني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نادي الزمالك يلعب دائما لتحقيق الفوز، وكنا في حاجة للمكسب في لقاء اليوم سواء للجماهير أو اللاعيبن لاستعادة الثقة".

وأضاف عبدالمقصود قائلا: "تمكنا في العودة في النتيجة بعد التأخر بثلاثة أهداف، والتغييرات صنعت الفارق، كما أن عبد الله محمد الناشئ مواليد 2003، نجح في صناعة الهدف الرابع".

وقال المدير الفني: "غيرنا خطة اللعب أكثر من مرة خلال المباراة وفقا لمجريات الأمور في اللقاء".

وفاز فريق الزمالك على المريخ السوداني، برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط.

الزمالك دون راحة لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض لقاء المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 أبريل، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد مباراة المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز فريق الزمالك على المريخ السوداني، برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط.