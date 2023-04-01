السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في المقطم

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة خلال عبوره الطريق في المقطم، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بكسور، وتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي بإدعاء حادث سيارة، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «علاء م» في العقد الثالث من العمر.

وكشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت أنه خلال عبور الشاب المتوفى للشارع صدمته السيارة، وجرى نقله للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وجار العرض على النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة. 

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