السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب المريخ: كنا الأفضل.. والزمالك سجل هدفا من تسلل واضح

مباراة الزمالك والمريخ
مباراة الزمالك والمريخ

تحدث البرازيلي ريكاردو، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، عقب خسارة فريقه أمام الزمالك بأربعة أهداف لثلاثة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ريكاردو عقب المباراة " الفريقان لعبا مباراة مفتوحة، والزمالك استطاع أن يسجل هدفين في الدقائق الأولى بسبب عدم تركيز لاعبي المريخ".

وأضاف: "بدأنا نتماسك ونلعب بشكل أفضل وسجلنا ٣ أهداف، وأعتقد أن هناك هدفًا تسلل على الزمالك".

وتابع: "سجلنا ٣ أهداف في الزمالك بالقاهرة لأننا كنا الأفضل، وليس بسبب سوء مستوى الأبيض خلال الفترة الأخيرة".

واختتم: "الزمالك فريق كبير ويلعب على أرضه".

المريخ السودانى الزمالك ستاد القاهرة دورى ابطال افريقيا ريكاردو

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