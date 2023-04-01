السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة التاسعة من مسلسل حضرة العمدة.. صفية تطلب الإطلاع على حسابات الفوارسة

روبي في مسلسل حضرة
روبي في مسلسل حضرة العمدة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حضرة العمدة، أن تحدث جلسة جمعت بين «جلال» ويجسده أحمد رزق، وأخواتيه «حامد» محمود حافظ، و«حافظ» محمود عبد العزيز، وأخبرهما أن صفية عارف الفارس، عمدة قرية تل شبورة، تريد الإطلاع على حسابات عائلة الفوارسة وممتلكاتها، خاصة أن حامد هو المسؤول عن حسابات العائلة، مما أثار قلق «حامد» بسبب أنه يستحوذ على بعض الأموال بطريقة غير مشروعة.

 

تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل حضرة العمدة
وناقشت الحلقة التاسعة من مسلسل حضرة العمدة الابتزاز الإلكتروني وتجارة المخدرات منها مخدر الأيس، واكتشف صلاح عبدالله شيخ البلد من حاول سرقة حُجة أرض باسيلي، الرجل القبطي الذي استحوذ على أرضه ضرغام وأولادة، من أجل تجارة المخدرات والأعمال غير المشروعة.

 

 ويناقش  قضايا منها ختان الإناث  التي يناقشها المؤلف، من خلال تلك العمل الدرامي، مثل تجارة المخدرات ومنها مخدر الأيس واثرة علي الشباب والاتبزاز الإلكتروني والإتجار بالبشر والهجرة غير شرعية قضايا كثيرة مهمة في المجتمع العربي.

 

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة الساعة الثامنة ونصف مساءً يوميًا في رمضان ومنصة watch it الرقمية.


أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة يضم عدد كبير من الوجوه الجديدة، ومن بطولة الفنانة روبي، بسمة، واحمد بدير، إدوار، محمود عبدالمغني، دينا، والفنانة وفاء عامر ،والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنانة القديرة سميحة أيوب بالتعاون مع محمد محمود عبدالعزيز وتأليف إبراهيم عيسي، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج عادل أديب.

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