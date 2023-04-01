السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باتشيكو: مباراة فيوتشر فى ختام دور المجموعات بالكونفيدرالية مصيرية لبيراميدز

باتشيكو المدير الفني
باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المواجهة التي تجمعه بنظيره فيوتشر في ختام جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، هي واحدة من أهم مباريات الموسم الحالي، خاصة أن الفائز بحجز مقعده مباشرة بدون أي حسابات أخرى في الدور ربع النهائي من البطولة، موضحا أن جميع اللاعبين على أتم استعداد وجاهزية لخوض اللقاء وتحقيق الانتصار وحسم بطاقة التأهل.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي أنه يعرف كل شيء عن فيوتشر وهو بالفعل فريق قوي ومنافس عنيد، ويمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين والمواجهات بين الفريقين دائما ما تكون صعبة، ولكن الجميع داخل بيراميدز يعلم مدى أهمية اللقاء وضرورة الفوز والفريق لديه هدف واحد وهو حصد الثلاث نقاط وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل.

أشار إلى أنه منذ توليه المهمة لم يلعب سوى مباراة واحدة بصفوف مكتملة من اللاعبين ولكن طوال الفترة الماضية كانت هناك عدة إصابات، آخرها فخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي، ومن قبلهما غاب وليد الكرتي ومحمد الشيبي ورمضان صبحي وغيرهم لفترات طويلة، وبالطبع الإصابات والغيابات تؤثر على الأداء، كما أن لعب مباراة كل ٣ أيام في بطولات عديدة ويتخللها السفر للخارج يؤثر بالسلب على الأداء واللاعبين، ولكن الكل جاهز حاليا لتلك المواجهة الصعبة.

أكد أنه منذ اللحظة الأولى يؤكد أن المجموعة لن تحسم بطاقتي التأهل فيها إلا في آخر المباريات وهو ما تحقق بالفعل في ظل قوة الأندية الثلاثة بيراميدز وفيوتشر والجيش الملكي.

بيراميدز الجيش الملكي الكونفدرالية الافريقية فيوتشر جايمي باتشيكو

الأكثر قراءة

“الدستور” تشكر الكاتب الصحفى وائل لطفى وتهنئه باختياره مستشارا صحفيا للشركة المتحدة

بعد إصابة ضابط.. مقتل مسجل خطر فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالغربية

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9.. بلال شامة في قبضة محمد رمضان

التحريات: لا شبهة جنائية فى العثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنشأة ناصر

مسلسل الصفارة الحلقة 9 .. أزمة منتصف العمر وظهور أول لـ شيرين رضا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا