أفغانستان والتنافس الأمريكى الصينى.. من المسؤول عن تصاعد الإرهاب فى باكستان؟

تصاعدت حدة التوترات والإرهاب المخيف في باكستان خلال هذه الفترة، وذلك تزامنا مع التوترات المتصاعدة في العالم، من حرب روسية اوكرانية وحرب باردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وسلطت صحيفة آسيا تايمز الصينية، الضوء على التوترات المتصاعدة في باكستان، وذلك بسبب العلاقات الاستراتيجية المتدهورة في البلاد بسبب أفغانستان والتنافس بين الولايات المتحدة والصين والعلاقات المدنية العسكرية المشحونة بباكستان.

الهجمات الإرهابية في باكستان تبلغ ذروتها

وبلغت الهجمات الإرهابية في باكستان ذروتها في عام 2013، بمتوسط ​​أقل بقليل من أربع هجمات في اليوم، مع ما يقرب من 2700 قتيل إجمالي، وتشير أحدث الاتجاهات إلى أن عام 2023 قد يكون أسوأ، مع ما يقرب من 200 حادث إرهابي وما لا يقل عن 340 حالة وفاة بحلول شهر مارس.

وأضافت الصحيفة، قد يكون - الربع الأخير من عام 2022 حدد الفترة الحالية، ومع انتهاء شهر ديسمبر الماضي، باعتباره الشهر الأكثر دموية لقوات الأمن الباكستانية منذ أكثر من عقد، وكان حوالي 282 من أفراد الجيش والشرطة من بين 973 حالة وفاة في عام 2022.

ثالوث إرهابي جديد

وفي قلب هذا العنف يوجد ثالوث إرهابي جديد، وهو يتألف من جماعة تحريك طالبان باكستان (TTP) وجيش تحرير البلوش العرقي (BLA) وتنظيم الارهابي داعش في ولاية خراسان (ISKP)، الفرع الإقليمي للتنظيم الإرهابي.

وأضافت أحد التفسيرات المباشرة للموجة غير المسبوقة من الإرهاب هو الإلغاء الأحادي الجانب لوقف إطلاق النار الذي مضى عليه عام في 28 نوفمبر 2022 من قبل حركة طالبان باكستان، والذي ألقى باللوم على الحكومة في "خرق الالتزامات".

وتطالب حركة طالبان باكستان باستعادة الوضع الخاص لسبع مناطق حدودية تم إلغاؤها في مايو 2018 والإفراج عن العشرات من أعضائها المحتجزين، كما تريد أيضًا أن يخرج الجيش الباكستاني من المناطق المحظورة سابقًا، ويفترض أن يؤسس خلافة إسلامية خاصة به.

ورفضت إسلام أباد هذه المطالب ووصفتها بأنها "غير قابلة للتفاوض".

وفي مواجهة حملة قمع متصاعدة منذ أوائل عام 2021 ، تراجعت حركة طالبان الباكستانية المنحلة إلى ملاذات آمنة في أفغانستان، لا سيما بمجرد عودة طالبان الأفغانية إلى السلطة في أغسطس 2021.

وتتمتع قيادة حركة طالبان باكستان، بما في ذلك رئيسها نور والي محمود، حاليًا بالمأوى والأمان، والضيافة في أفغانستان، وأصبح وجود القيادة العليا لحركة طالبان باكستان والحرية التي يتمتعون بها نقطة حساسة في المحادثات مع نظام طالبان الأفغاني.

وتطالب إسلام أباد باتخاذ إجراءات عقابية ضد حركة طالبان باكستان بسبب أعمال العنف في باكستان.

وتساهم العوامل الجيوسياسية أيضًا في الإرهاب، على خلفية التنافس الشديد بين الولايات المتحدة والصين، وتعهدت حركة تركستان الشرقية الإسلامية ومقرها أفغانستان وISKP علانية بضرب المصالح الصينية في المنطقة.

وتعتبر بكين هذه الجماعات بمثابة وكلاء غربيين للإضرار بالمصالح الصينية، وينظر التقرير إلى مقتل العديد من المواطنين الصينيين في باكستان، وجميعهم تقريبًا يعملون في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات - وهو أحد أبرز مبادرات الحزام والطريق - في نفس السياق.

وتتساءل بكين أيضًا عن سبب إلغاء الولايات المتحدة تصنيف حركة تركستان الشرقية الإسلامية على أنها "منظمة إرهابية" في نوفمبر 2020 ، حيث قالت واشنطن إنه لا يوجد دليل موثوق على استمرار وجود الحركة.