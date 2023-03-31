السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد «التنسيقية» يشارك فى الخيمة الرمضانية السياسية لحزب الشعب الجمهورى

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الخيمة الرمضانية السياسية لحزب الشعب الجمهوري، التي أقيمت بمقر الحزب، تحت عنوان "المحور السياسى للحوار الوطنى".

ورحب المهندس حازم عمر، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكداً سعادته بمشاركة الوفد في أولى الخيام الرمضانية للحزب لمناقشة القضايا الخاصة بالحوار الوطني، مضيفاً "هناك الكثير من مساحات التقارب السياسي والقواسم المشتركة بين الحزب والتنسيقية، وهو ما يدفعنا للتعاون"، مشيداً باهتمام التنسيقية بملف التدريب والتأهيل لأعضائها.

وأعرب وفد التنسيقية عن سعادتهم بالمشاركة في الخيمة الرمضانية السياسية للحزب، مثمنين اختيار الحزب للمحور السياسي بكافة لجانه ومنها مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة.

وأكد النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة الاهتمام بالوعي لدى الشباب، مشيراً إلى أهمية دور المحليات فى الوقت الحالى وكذلك التدريب والتأهيل للكوادر الشبابية فى الأحزاب.

وأشار مصطفى، إلى أن التنسيقية تهتم بتأهيل وتدريب جميع أعضائها في شتى المجالات المختلفة.

وخلال اللقاء قام حزب الشعب الجمهوري بعرض رؤيته حول القضايا السياسية المطروحة أمام الحوار الوطني، من خلال عدد من المحاور والتوصيات التي وضعتها لجان الحزب.

حضر اللقاء من جانب حزب الشعب الجمهوري، المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والعميد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، بالإضافة إلى عددٍ من القيادات العليا للحزب، ونواب الحزب وشباب الأمانة المركزية.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة أميرة صابر، والنائب نادر مصطفى، عضوا مجلس النواب، والنائب أحمد القناوى، والنائب محمد عمارة، عضوا مجلس الشيوخ، ومؤمن السيد ومحمد أباظة ومحمد نبيل، وإيمان طلعت، أعضاء التنسيقية.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
FB_IMG_1680297817573
FB_IMG_1680297817573
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
FB_IMG_1680297814240
FB_IMG_1680297814240
FB_IMG_1680297812633
FB_IMG_1680297812633
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الخيمة الرمضانية الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر الخيام الرمضانية

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