السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 9 من الكتيبة 101| بدء تنفيذ الهجوم المفخخ «الفنطاس» على القطاع

تكفيري يعطي إشارة
تكفيري يعطي إشارة "الفنطاس"

انتهت الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة 101، بمشهد يظهر فيه أفراد الكتيبة مجتمعين لحضور لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، إلا الضابط "نور" يبتعد عن التجمع للاتصال بوالدته للاطمئنان عليها.

 

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

في الوقت ذاته، تستعد مجموعات من العناصر التكفيرية لاستهداف القطاع حيث يحاوطون سور الكتيبة بسيارة مفخخة بأطنان من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى سيارة أخرى بداخلها عدد من التكفيريين يحملون أحزمة ناسفة.

وضمن احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 ، يحاول أحد العناصر التكفيرية التقدم باتجاه “الكتيبة”  ليجذب أكبر عدد من أفرادها، إلا أن المجند “الشحات شتا” ويجسد بدوره أحمد سلطان، يلمح الحزام الناسف الذي يرتديه العنصر التكفيري فيحتضنه ويفدي بروحه زملائه.

ويتبين أن انفجار العنصر المفخخ ما هو إلا إشارة اتفق عليها التكفيريين لبدء الهجوم الذي أطقلوا عليه اسم "الفنطاس".

txt

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة| «الفنطاس» كلمة السر في هجوم إرهابي جديد بسيناء

وتتوالي أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 ، ببهجوم سيارة ضخمة على سور “الكتيبة”، ليقول أحد المجندين للآخر: "هو الفنطاس بيتحرك بسرعة كدا ليه"، لينتبهوا بعدها أنها هجمة من التكفيرين، فتتوالى صيحات الجنود:"حرس السلاح".

ويبدأ الجنود في إطلاق النيران الكثيفة تجاه سيارة "فنطاس المياه" المفخخة، فيقفز منها أحد الأفراد مرتديًا الزي العسكري وحزام ناسف، ليلحق به المجند "شتا" وتنفجر العبوة فيهما.

txt

«الكتيبة 101» الحلقة 7.. الجندي بركات: «طلبت آجي سيناء عشان أرفع رأس أبويا وأمى»

وجندت العناصر الإرهابية مصورًا، لتوثيق الهجوم على القطاع واستغلاله إعلاميًا.

 

مصور يقوم بتوثيق العملية الإرهابية لتفجير الكتيبة 101

https://www.facebook.com/Kateba.101/videos/950675109705230

 

الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة التاسعة مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

مكاسب رفع الفائدة: الحفاظ على الاستثمارات والحد من «الدولرة»

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023.. مفأجاة رمضان

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث مرورى فى البحيرة

ملخص الحلقة 9 من الكتيبة 101.. هجوم بسيارة مفخخة يستهدف القوات

7 تعليمات لدخول مباراة الأهلى والهلال فى دورى أبطال أفريقيا

متابعون عن أحداث الحلقة 9 «ضرب نار»: نعيش نفس التفاصيل في الواقع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا