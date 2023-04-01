الحلقة 9 من الكتيبة 101| بدء تنفيذ الهجوم المفخخ «الفنطاس» على القطاع

انتهت الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة 101، بمشهد يظهر فيه أفراد الكتيبة مجتمعين لحضور لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، إلا الضابط "نور" يبتعد عن التجمع للاتصال بوالدته للاطمئنان عليها.

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

في الوقت ذاته، تستعد مجموعات من العناصر التكفيرية لاستهداف القطاع حيث يحاوطون سور الكتيبة بسيارة مفخخة بأطنان من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى سيارة أخرى بداخلها عدد من التكفيريين يحملون أحزمة ناسفة.

وضمن احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 ، يحاول أحد العناصر التكفيرية التقدم باتجاه “الكتيبة” ليجذب أكبر عدد من أفرادها، إلا أن المجند “الشحات شتا” ويجسد بدوره أحمد سلطان، يلمح الحزام الناسف الذي يرتديه العنصر التكفيري فيحتضنه ويفدي بروحه زملائه.

ويتبين أن انفجار العنصر المفخخ ما هو إلا إشارة اتفق عليها التكفيريين لبدء الهجوم الذي أطقلوا عليه اسم "الفنطاس".

وتتوالي أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 ، ببهجوم سيارة ضخمة على سور “الكتيبة”، ليقول أحد المجندين للآخر: "هو الفنطاس بيتحرك بسرعة كدا ليه"، لينتبهوا بعدها أنها هجمة من التكفيرين، فتتوالى صيحات الجنود:"حرس السلاح".

ويبدأ الجنود في إطلاق النيران الكثيفة تجاه سيارة "فنطاس المياه" المفخخة، فيقفز منها أحد الأفراد مرتديًا الزي العسكري وحزام ناسف، ليلحق به المجند "شتا" وتنفجر العبوة فيهما.

وجندت العناصر الإرهابية مصورًا، لتوثيق الهجوم على القطاع واستغلاله إعلاميًا.

مصور يقوم بتوثيق العملية الإرهابية لتفجير الكتيبة 101

https://www.facebook.com/Kateba.101/videos/950675109705230