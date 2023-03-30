الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة| «الفنطاس» كلمة السر في هجوم إرهابي جديد بسيناء

الكتيبة 101
الكتيبة 101

عرضت الحلقة الثامنة من مسلسل “الكتيبة 101”، تجمع عدد من العناصر التكفيرية في منطقة نائية استعدادًا لتنفيذ عملية إرهابية على أحد أكمنة القوات المسلحة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة 

ووضع قائد المجموعة التكفيرية ويجسد دوره وليد فواز، خطة الهجوم على الوحدة العسكرية باستخدام “فنطاس” محمل بالمواد المتفجرة.

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قصة مسلسل الكتيبة 101

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة فقط.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.

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