مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة.. إنقاذ زوجة تكفيري قبل 48 ساعة من الموت

عرضت الحلقة الثامنة من مسلسل الكتيبة 101، استكمالًا للحلقة السابقة التي تم القبض فيها على أحد العناصر التكفيرية، والذي ذهب مع زوجته إلى المستشفى، وكان عليها أن تأخذ الدواء والحقنة التي أعطتها لها الطبيبة في المستشفى.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة

وكانت "الحقنة" هي المرشد لهذا العنصر التكفيري، وذلك عندما طلبها من إحدى الصيدليات وتم القبض عليه في الحال، وتم التحقيق معه.

وعلى الجانب الآخر، تم نقل الزوجة إلى المستشفى، وأكدت الطبيبة آمنة، التي تقوم بدورها ميرنا نور الدين، أن السيدة كادت على وشك الموت إذا استمرت على هذه الحالة 48 ساعة أخرى، وعندما طلب منها الضابطان "إسلام" و"نور"، الذي يقوم بدورهما إسلام جمال وعمرو يوسف، التحدث إلى السيدة، أخبرتهما الطبيبة أن حالتها ستكون مستقرة خلال 24 ساعة، ووقتها يمكنهما التحدث إليها.

قصة المسلسل

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، والمسلسل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيريين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة فقط.

مسلسل "الكتيبة 101 " تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة ، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

ويحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية من جانب الجمهور الذي يهتم بمشاهدة هذا المسلسل لما يقدمه من بطولات ملحمية قام بها رجال القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب لفرض الأمن على شمال سيناء.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.