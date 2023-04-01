السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق تدريبات مشروع «ابدأ حلمك» بالوادى الجديد

فعاليات مشروع ابدأ
فعاليات مشروع ابدأ حلمك بالوادى الجديد

انطلقت تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية، لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة، برعاية دكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، كختام للمرحلة الثانية من المشروع، وبها يصل عدد المحافظات إلى ثماني محافظات، في ضوء استراتيجية العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

وشهدت المحافظة انعقاد الاختبارات للمتقدمين في مدينة الخارجة وقبول 40 شابا وفتاة، وانعقادها أيضا للمتقدمين بالداخلة وقبول 40 شابا وفتاة آخرين، أعقبها انطلاق التدريب على مسرح قصر ثقافة موط بالداخلة للمقبولين من موط وبلاط والقرى المجاورة.

ويبدأ التدريب للمجموعة الثانية على مسرح هيبس بالخارجة للمقبولين من أبناء الخارجة والمنيرة، ويستمر التدريب لمدة ستة أشهر للمجموعتين على مسرح قصر ثقافة موط بالداخلة ومسرح هيبس بالخارجة.

تقام الفعاليات بإشراف دكتور هاني كمال، المدير التنفيذي للمشروع، وبقيادة المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج أحمد السيد، والفنان مناضل عنتر والدكتور عمرو الأشرف والكاتب المسرحي سعيد حجاج والمايسترو حسام حسني والمخرج ماهر الحجار، والمخرج خالد أبوضيف المدير الإقليمي لـ ابدأ حلمك بإقليم وسط الصعيد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالوادي الجديد، وينظمها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

كانت قصور الثقافة قد احتفلت بتخريج دفعة "ابدأ حلمك" بمحافظة كفر الشيخ، خلال مارس الحالي، على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، بحضور العديد من قيادات قصور الثقافة ومحافظة كفر الشيخ ولفيف من المبدعين والنقاد والإعلاميين وأبناء وشباب المحافظة، وسط تفاعل وإقبال كبير من جمهور الحضور بالمسرح.

يعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ. وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.

فعاليات مشروع ابدأ حلمك بالوادى الجديد
فعاليات مشروع ابدأ حلمك بالوادى الجديد
فعاليات مشروع ابدأ حلمك بالوادى الجديد
فعاليات مشروع ابدأ حلمك بالوادى الجديد
إبدأ حلمك مشروع ابدأ حلمك عاصمة الثقافة المصرية قصور الثقافة قصر ثقافة الوادي الجديد

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