السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ظهور متكرر لـ سمير حكيم فى مسلسل الصفارة.. والجمهور: «السر عند الراجل الطيب»

الممثل سمير حكيم
الممثل سمير حكيم

علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الظهور المتكرر للفنان القدير سمير حكيم، ضمن أحداث مسلسل الصفارة، والذي ارتبط ظهوره بكل مرة يقوم فيها الفنان أحمد أمين باستخدام "صفارة الملك توت، حيث يصطدم به،  بينما يعلق سمير حكيم: “ أنا راضي”.

مسلسل الصفارة

وقال أحد المتابعين: “سر مسلسل الصفارة عند الراجل الطيب!.. من ضمن الرمزيات والتفاصيل الكتير اللي منتشرة في مسلسل الصفارة، هو الراجل الطيب اللي بيخبط فيه أحمد أمين أو (شفيق) كل مرة قبل ما ينتقل بالزمن لورا، وكل مرة بيحصل وبيتكرر فيه الموقف ده بيبقى رد فعل الراجل الطيب واحد مبيتغيرش،  وهو الرضا باللي حصل وبالمكتوب”.

وتابع: "الراجل الطيب مبيزعلش ومبيضايقش؛ بل بالعكس بيكون راضي جداً وبيوجه سؤال لبطل المسلسل دايماً وبيكرره ويقوله (أنا كويس .. أنت راضي؟!) عشان يقولنا أن مفتاح الحل لرحلة البطل دي كلها هي الرضا بالمكتوب والتكيف مع اللي حصل وإن الحياة مبتقفش على لحظة واحدة في حياتك، بيحاول كل مرة يشاور لشفيق على حل مشكلته ويعترض طريقه عشان يوجهله السؤال ده ويمكن عشان يقضي معاه آخر ٣ دقايق في محاولات شفيق لإصلاح الماضي".

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مسلسل الصفارة

 

 


أبطال مسلسل الصفارة
يشارك في بطولة مسلسل الصفارة عدد كبير من النجوم والشباب مع الفنان أحمد أمين، ومنهم الفنان الشاب طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

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