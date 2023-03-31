مشيدة بـ مسلسل الصفارة.. خبيرة تغذية تحلل شخصية البدين لـ أحمد أمين

أشادت الدكتور إيمان أشرف، خبيرة التغذية، بـ مسلسل الصفارة ، والشخصيات التي يقدمها الفنان أحمد أمين والتي تمس عدد من القضايا المجتمعية الهامة.

تعليق خبيرة تغذية على مسلسل الصفارة

وقالت خبيرة التغذية في منشور لها عبر حسابها على “فيس بوك”: " في مسلسل الصفارة ، لما رجع بالزمن و قبل ما يبص فالمراية و يكتشف انه تحول لشخص وزنة زايد ،اول جمله قالها قبل ما يبص فالمراية " انا جعان كده لية" الحقيقه دي جميله عبقرية و مش عارفة هي مقصودة من كاتب السيناريو و لا لأ بس جملة تتبروز ليه لأنها حقيقيه جدااا"

وأضافت خلال منشورها :" الشخص المليان فعلا بيجوع اكتر بكتير من الشخص النحيف و فعلا بيبقي طول الوقت جعان بجد مش بياكل طفاسه ،، كمية الاكل الي انت بتشوفها كمية كبيره اوي عليك جايز هي مش بتشبعة فعلا لأن الخلايا الدهنيه للأسف عامله زي بوابات للدهون و الطاقة بتخليه طول الوقت حرفيا جعان مش بإيدة و بيتعرض لضغوط نفسية و جسدية اكتر بكتير من الشخص اللي وزنة طبيعي ، تخليه اصلا حتي لو قاوم الجوع الحقيقي ميقدرش يقاوم الجوع العاطفي او النفسي ".

واستكملت :" السوشيال ميديا كلها دلوقتي ناس اصلا رفيعه و قادرة تتحكم في شهيتها ،، عماله تقنع الناس المليانه اللي غصب عنها بتجوع اكتر ، ان المشكله فيها و انها تقفل بوقها عشان تخس".

قصة مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة يقدم رداما فانتازيا مختلفة حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه وخلال الحلقات ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.