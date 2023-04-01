السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل الصفارة الحلقة 9 .. أزمة منتصف العمر وظهور أول لـ شيرين رضا

شيرين رضا
شيرين رضا

شهدت الحلقة التاسعة من مسسلسل الصفارة، الظهور الأول للفنانة شيرين رضا والتي تتدخل لمساعدة أحمد أمين “شفيق” على مواجهة أزمة منتصف العمر التي يمر بها.

 

احداث مسلسل الصفارة الحلقة 9

وخلال احداث مسلسل الصفارة الحلقة 9 ، يتلقى “شفيق” رسالة صوتية منها تخبره فيها أنها ستساعده على التخلص من الأزمة التي يمر بها وتؤكد له: " ليك عندي مفاجأة".

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مسلسل الصفارة ..ز 4 شخصيات لـ أحمد أمين في “الصفارة” 

جسد أحمد أمين ٤ شخصيات على مدار حلقات مسلسل الصفارة حتي الآن، الشخصية الاولي هي شخصية رجل الأعمال الذي يعاني من السمنة وناقشت الحلقات الأزمات التي يواجهه أصحاب الوزن الكبير، أما الثانية فقد قام أحمد أمين بعمل دور أب لثلاثة أولاد وكان يعاني في جروبات الماميز بسبب شكاوي أولياء الأمور من أولادهم لأنهم كانوا متنمرين، أما الشخصية الثالثة كانت شخصية مطرب المهرجانات والتي كان من خلالها يقدم ماهي حياة مطربي المهرجانات، كما قام أحمد أمين أيضا بتجسيد شخصية البلطجي.

وأخيرًا شخصية "الشاب الروش" والذي يعاني مع الوقت من أزمة منتصف العمر.

ويتألق في المسلسل كل من الفنانة إنعام سالوسة حيث تقوم بدور والدة أحمد أمين، والفنان طه الدسوقي الذي يقوم بدور شقيق أحمد أمين والفنانة أية سماحة والتي تقوم بشخصية شيرين زوجة الفنان أحمد أمين قي مسلسل الصفارة وتظهر زوجته في كل الشخصيات التي يقوم بعملها في مسلسل الصفارة في رمضان 2023.

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