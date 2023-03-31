الزمالك يتقدم على المريخ السوداني بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمريخ في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين لهدف.

سجل هدفي الزمالك مصطفى شلبي في الثانية 11 وناصر منسي في الدقيقة 4 بينما أحرز رمضان عجب هدف المريخ في الدقيقة 7.

مباراة اليوم هي تحصيل حاصل بعد أن ودع الفريقان بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحداث الشوط الأول

الزمالك استهل المباراة بهدف سريع بعد 12 ثانية عندما مرر أحمد بلحاج الكرة إلى مصطفى شلبي أمام المرمى وسددها الأخير في الشباك.

وفي الدقيقة 4 جاء الهدف الثاني بعدما مرر بلحاج الكرة للاعب ناصر منسي خلف المدافعين ثم سدد ناصر منسي الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

وقلص رمضان عجب النتيجة لصالح المريخ في الدقيقة السابعة بعدما أرسل بخيت خميس تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة لجزاء حولها رمضان عجب بصدره من أمام المرمى لتمر الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 12 فرصة هدف لصالح الزمالك بعدما أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها ناصر منسي برأسية تصدى لها الحارس محمد المصطفي ثم تابعها حسام عبد المجيد ولكن أمسكها الحارس بسهولة.

ماتيزينهو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الحارس محمد صبحي بقبضة يده.

في الدقيقة 28 ماتيزينهو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

محمد أشرف روقا أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.